El experto Tommy Álvarez revela verdades incómodas sobre el entrenamiento de fuerza, cuestionando la utilidad del 1RM para la población general y proponiendo un cambio de enfoque.

El entrenador Tommy Álvarez aborda de frente las fake news que infestan el mundo del fitness, desmontando dogmas inamovibles con datos concretos. En lugar de seguir rutinas ciegas, se propone resetear la mentalidad de millones de personas que entrenan en gimnasios.

La crítica a los mitos del entrenamiento

La cultura del hierro se ha vuelto binaria, eliminando los matices necesarios para una прогрессión real. Esta rigidez impide encontrar la mejor respuesta posible para cada individuo. La ciencia del entrenamiento exige un perfil indagador que cuestione todo lo dado por sentado.

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Se busca fomentar una actitud crítica en el lector. No basta con aceptar las normas establecidas por la industria. Es vital mantener la mente abierta ante nuevas perspectivas lógicas basadas en la evidencia.

Por qué ignorar el 1RM es beneficioso

El máximo en una repetición no es esencial para la población general ni para la mayoría de clientes. Solo atletas competitivos requieren este tipo de mediciones extremas. Para el resto, el riesgo supera con creces la satisfacción momentánea.

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Los daños físicos de levantar cargas máximas

El estrés articular aumenta drásticamente con las cargas máximas. La técnica se descompone bajo presión, generando inestabilidad en columna y hombros. El tejido conectivo sufre desgastes internos por la tensión excesiva.

La hipertrofia requiere tiempos bajo tensión

El sistema nervioso se adapta diferente que el músculo. Un solo esfuerzo máximo no construye masa muscular significativa. Es necesario mantener la tensión prolongada para estimular el crecimiento real del tejido.