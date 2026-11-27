El exsecretario del PSOE en Madrid asegura que Alberto Núñez Feijóo se ha consolidado como líder presidenciable tras el debate del 29N con Sánchez, Abascal y Colau.

El debate a cuatro de las elecciones generales del 29N ha dejado una conclusión clara para muchos analistas políticos, siendo Tomás Gómez, exsecretario del PSOE en Madrid, uno de los más contundentes en su evaluación. Gómez afirmó rotundamente que, tras la confrontación directa entre los principales líderes, nadie puede dudar ahora de que Alberto Núñez Feijóo es un candidato presidenciable.

Consolidación de Feijóo en el debate político

El expolítico socialista ha destacado que lo fundamental de esta campaña electoral, y lo que más le ha impresionado personalmente, es la transformación de la imagen de su rival. Gómez sostiene que Alberto Núñez Feijóo se ha consolidado como líder en apenas quince días, un logro que considera muy difícil de alcanzar en el entorno político actual. Esta consolidación implica un cambio estructural en cómo la ciudadanía percibe a su figura y a su propuesta de gobierno.

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Estrategia del PP vs respuesta del PSOE

La estrategia llevada a cabo por el Partido Popular en Génova ha sido aplaudida implícitamente por el exsecretario del PSOE en Madrid, quien se pregunta quién ha dirigido tan efectiva campaña. Mientras tanto, la respuesta del PSOE ha sido descrita como una movilización de toda la estructura de Moncloa para instruir a ministros y responsables del partido, con el objetivo de atacar al popular y tacharlo de insuficiente o insólito en sus propuestas.

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Reacciones cruzadas entre los líderes

El encuentro del jueves 26 de noviembre contó con la presencia de Santiago Abascal de Vox, Pedro Sánchez del PSOE, Alberto Núñez Feijóo del PP y Ada Colau de Frente Amplio. Las reacciones sobre quién ha ganado este pulso son variadas, pero la narrativa de la consolidación de Feijóo gana peso. Otros expertos, como Juan del Val, han señalado que el debate dio a los suyos lo que querían, aunque sin mover ni un solo voto en la intención de los electores indecisos.

Perspectivas electorales y consecuencias

Más allá del debate, el círculo político está analizando las probabilidades reales para la fecha 29N. Revilla, por ejemplo, ha manifestado que existe una alta probabilidad de que el PSOE sea la lista más votada, pero un 95% de que el presidente sea Feijóo. Esta disonancia entre votos y presidencia refleja la complejidad del sistema electoral y la estrategia de los partidos para la formación de gobierno tras las elecciones generales.