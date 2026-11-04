Tomás Gómez critica el cese de Puente como cálculo electoral puro del PSOE

El exsecretario Tomás Gómez asegura que la salida de Óscar Puente responde a encuestas electorales y no a responsabilidad política, calificando al Gobierno de fallido.

Tomás Gómez, expresidente del Partido Socialista en Madrid, ha emitido un juicio contundente sobre la renuncia de Óscar Puente al Ministerio de Fomento. Según el líder histórico del PSOE, la decisión no obedece a una dimisión por responsabilidad política derivada de la gestión de la crisis, sino que constituye un cálculo electoral estratégico.

Cronología del anuncio en el Congreso

La noticia interrumpió la comparecencia de Puente ante el Congreso de los Diputados para actualizar datos sobre el accidente ferroviario de Urda. El cese se hizo efectivo pocos minutos después de las 21:00 horas de ese martes. Esta acción aceleró el proceso tras meses de debate sobre la continuidad del ministro.

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Factores electorales detrás de la decisión

Gómez argumenta que el Partido Socialista actuó impulsado por las primeras encuestas post-accidente. Estas sondas proyectaban una caída significativa hacia los 100 escaños para el partido gobernante. Pedro Sánchez ordenó el cambio para mitigar el daño político antes de las elecciones del 29 de noviembre.

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Crítica a la narrativa oficial del cese

Mientras Puente citaba tragedias anteriores como Adamuz como justificación moral, Gómez rechaza esta interpretación. Para él, el ministro solo fue sacrificado cuando dejó de ser un escudo útil para el presidente. La alta velocidad no recuperará su estatus con el cambio de titular del ministerio.

Consecuencias políticas y déficits estructurales

El analista político señala que ahora Pedro Sánchez queda expuesto directamente ante la crítica. Gómez enumera fallos graves en redes eléctricas y seguridad territorial como Ceuta. Define la gestión actual como un caso de libro de un gobierno fallido para el Estado español.