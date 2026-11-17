El exsecretario del PSOE en Madrid analiza la estrategia de Pedro Sánchez para las elecciones del 29N, afirmando que el partido socialista teme perder y usa la polarización para mantener al electorado.

El exsecretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha lanzado un diagnóstico severo sobre la campaña electoral que se dirige a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según sus declaraciones en 'El programa de Ana Rosa', el candidato socialista Pedro Sánchez está intentando proyectar una euforia artificial que oculta la profunda preocupación dentro del partido. Gómez sostiene que la dirección socialista ya considera perdidas las elecciones debido a la incapacidad de articular una mayoría parlamentaria sólida y sostenible.

Estrategia de polarización para evitar disidencias

Tomás Gómez atribuye a Pedro Sánchez la responsabilidad directa de la creciente polarización política que atraviesa España. Según el exdirigente, esta táctica se utiliza deliberadamente para mantener apretadas las filas del partido y evitar que los votantes de izquierdas expresen disidencia hacia el Partido Popular. El objetivo declarado es tensar al electorado socialista mediante la creación de un enemigo común, desviando así la atención de los problemas internos y la falta de resultados tangibles en la gestión pública.

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Feijóo mantiene la moderación mientras Sánchez toca emociones

En contraste con la estrategia socialista, Gómez destaca que Alberto Núñez Feijóo ha logrado mantener una línea de moderación que resulta esencial para recuperar el espacio político del centro. Al vaciarse este espacio debido a la extrema polarización, el presidente del PP se beneficia de la percepción de estabilidad. Gómez critica que, ante la ausencia de gestión efectiva, Sánchez opta por tocar las emociones de los ciudadanos en lugar de presentar propuestas concretas y soluciones reales a los problemas estructurales del país.

Crítica a la gestión y episodios delicados del Gobierno

El exsecretario del PSOE en Madrid no duda en recordar algunos de los episodios más críticos durante la gestión de Pedro Sánchez para fundamentar su crítica. Entre los fallos de gobierno citados se encuentran el apagón eléctrico que afectó a gran parte del territorio nacional y los graves accidentes ferroviarios que han causado pérdidas humanas y materiales. Estos eventos son presentados por Gómez como evidencias de una gestión defectuosa que el candidato socialista no ha sabido compensar con logros administrativos significativos.

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Perspectivas sobre la competencia y el desgaste político

Más allá de la estrategia del PSOE, otros actores políticos también están analizando el panorama electoral. Toni Cantó ha cuestionado el uso de símbolos patrios en contextos específicos, mientras que voces culturales como Joan Manuel Serrat reflejan el desgaste social acumulado. La entrevista de Carlos Franganillo con Pedro Sánchez en Telecinco, que registró menos del ocho por ciento de cuota de pantalla, refuerza la idea de que el candidato pierde fuerza en el debate público. La próxima confrontación directa entre Sánchez y Feijóo está programada para el día 20 de noviembre, en los canales TVE, Telecinco y Cuatro, y será moderada por Carlos Franganillo, lo que podría determinar la narrativa final antes del 29 de noviembre.

Consecuencias para la formación del futuro Gobierno

La preocupación expresada por Tomás Gómez revela un escenario donde el único objetivo del PSOE parece ser acercarse lo más posible al Partido Popular en términos de votos y escaños, aunque sin alcanzar la victoria. Esta situación obliga a analizar si el partido socialista puede formar gobierno o si deberá recurrir a alianzas complicadas. La falta de claridad en la gestión y la dependencia de la polarización emocional dejan al partido en una posición vulnerable frente a un electorado que busca seguridad y resultados concretos, especialmente en temas como la vivienda y la seguridad ciudadana.