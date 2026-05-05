Tom Homan promete deportaciones masivas y advierte sobre aumento de arrestos colaterales

El excomisionado de ICE, Tom Homan, respondió a las críticas sobre la supuesta debilidad en las deportaciones durante la administración Trump, prometiendo un aumento en las operaciones de inmigración y advirtiendo sobre un mayor número de arrestos colaterales en estados con leyes restrictivas.

El excomisionado de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE ), Tom Homan , conocido como el 'zar de la frontera' de la Casa Blanca, respondió con firmeza a las críticas internas de la administración del presidente Donald Trump , quienes afirman que no se están llevando a cabo suficientes deportaciones.

Durante su discurso en la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, ante un auditorio compuesto por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y representantes de la industria, Homan aseguró que las deportaciones masivas están por llegar.

'Para quienes dicen que el presidente Trump está siendo débil con las deportaciones masivas, no saben de lo que hablan', declaró Homan, refiriéndose a sus detractores como 'guerreros del teclado'. Homan reveló que ese mismo martes había hablado con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para discutir las acciones que la administración implementará en los próximos meses.

'Todavía no han visto nada. Este año será un buen año. Vienen deportaciones masivas', advirtió. Los comentarios de Homan se producen en un contexto en el que el DHS, bajo el liderazgo de Mullin, busca adoptar un enfoque más estratégico y discreto en sus operaciones, en contraste con la gestión de la exsecretaria Kristi Noem, cuyo mandato estuvo marcado por controversias debido a las operaciones públicas y a menudo poco focalizadas en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles.

Estas acciones generaron protestas masivas, incluyendo dos casos en los que ciudadanos estadounidenses perdieron la vida durante enfrentamientos con agentes de inmigración en Minneapolis. Tras la muerte del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, Trump envió a Homan a Minneapolis para reemplazar al agente de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y apaciguar las tensiones.

Según informes de CNN, la administración ha buscado suavizar el mensaje público en torno a las operaciones de inmigración, con el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, James Blair, instando a los republicanos a centrarse en la remoción de criminales en lugar de en las 'deportaciones masivas'. Homan, sin embargo, aclaró que aunque las amenazas criminales y de seguridad pública deben ser la prioridad, esto no significa que los demás estén 'fuera de la mesa'.

'No me importa cuánto tiempo hayas estado aquí, si estás ilegalmente, entraste a este país ilegalmente, hiciste trampa. Engañaste al sistema', afirmó. Reconociendo que entre el 35% y el 40% de los inmigrantes indocumentados arrestados durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, Homan argumentó que es necesario 'enviar un mensaje a todo el mundo'.

Prometió desplegar un gran número de agentes de ICE en estados que aprueben leyes limitando la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.

'Vamos a inundar la zona. Verán más agentes de ICE de los que hayan visto antes', declaró. Homan advirtió que, como consecuencia de estas operaciones, habrá un aumento en los arrestos colaterales, es decir, personas que no eran objetivos pero que se encontraban en el área durante las redadas.

'Verán un aumento de arrestos colaterales en estas áreas. Verán más agentes en sus vecindarios, porque nos empujaron a esta posición', dijo.

'Simplemente no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca ha sido así y nunca lo será', concluyó Homan, quien prometió seguir enfocado en esta misión hasta su último aliento, independientemente de su cargo en la administración o de las críticas que reciba





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