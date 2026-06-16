Tom Holland y Zendaya deslumbran en 'El Hormiguero' con moda, complicidad y un momento solidario que emociona

Los actores visitaron el programa español para promocionar 'Spider-Man: Brand New Day' y mostraron su sintonía en moda, humor y empatía durante una demostración de un exoesqueleto para un niño con movilidad reducida.

La reciente visita de Tom Holland y Zendaya al programa español ' El Hormiguero ' ha sido un evento cargado de complicidad, moda y momentos emotivos. Los actores, conocidos por protagonizar la saga ' Spider-Man ', llegaron a Madrid como parte de la promoción de la película ' Spider-Man : Brand New Day', título que marca una nueva etapa en la franquicia y que guarda un significado especial para la pareja, ya que fue en el set de rodaje donde se conocieron hace más de una década, iniciando una amistad que con el tiempo se transformó en una relación amorosa sólida y discreta.

Durante su estancia de dos días en la capital española, entre ruedas de prensa, presentaciones y preestrenos, encontraron espacio para disfrutar de la ciudad y atender compromisos como el programa conducido por Pablo Motos, donde demostraron la sintonía que los caracteriza tanto en lo personal como en lo profesional. La expectación en las afueras de las instalaciones de la productora en Madrid era palpable antes de la grabación.

Multitudes de niños y adolescentes, portando figuras de acción y camisetas de Spider-Man, aguardaban para ver de cerca a sus ídolos. Ya en el interior, desde el primer instante en que cruzaron el plató, la complicidad entre Tom Holland y Zendaya fue evidente. Un detalle que no pasó desapercibido para los observadores fue su coordinación estilística: ambos lucían prendas de la maison Louis Vuitton, una marca de la que Zendaya es embajadora global.

Este gesto refleja el llamado 'efecto novia', fenómeno por el que las parejas tienden a alinear sus gustos y hábitos, incluido el sentido de la moda, como señaló en su momento la experta en psicología e imagen Camila Donoso. Tom, quien históricamente había mostrado menos interés por la moda, ha ido adoptando un estilo más pulido siguiendo la influencia de Zendaya, sin perder su esencia.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Zendaya se mostró locuaz y segura, mientras que Tom, algo más tímido, intervenía con calidez y humor. La actriz no dudó en dedicarle constantes gestos de cariño, ya fuera una mirada cómplice, una sonrisa o un toque sutil, incluso en los momentos en que las cámaras no los enfocaban directamente.

Un instante gracioso ocurrió cuando se proyectó el tráiler de la película; Zendaya comentó, entre risas, que la voz del doblador de Tom en la versión española sonaba "más grave" que la real y era "preciosa". Posteriormente, cuando Tom aseguró que el golf es lo que le mantiene "cuerdo y atado al mundo real" en medio de la vorágine de su vida, Zendaya exclamó en broma: "¡Respuesta incorrecta!

", poniendo caras divertidas y fingiendo un enfado cómplice que arrancó las risas del público. Pero el momento más conmovedor de la velada llegó de la mano de una demostración tecnológica solidaria. El colaborador Marrón presentó a Guillermo, un niño que padece una enfermedad neurológica muy rara -con apenas unos veinte casos diagnosticados en España- que le impedía caminar con autonomía.

La empresa Trexo Robotics, especializada en exoesqueletos pediátricos, había desarrollado un dispositivo que permitió a Guillermo desplazarse por el plató dando pasos hacia adelante y atrás. La emoción se apoderó de todos los presentes, incluidos los actores, quienes observaban la escena con miradas de asombro y ternura. En un gesto espontáneo, cuando la atención se centró en el niño, Tom y Zendaya se miraron, sonriéndose con dulzura, visiblemente conmovidos por aquel logro.

La sorpresa mayúscula llegó cuando la empresa anunció que regalaban el exoesqueleto a Guillermo, ante la incredulidad y emoción de su madre. En ese instante, la complicidad de la pareja trascendió el glamour de la alfombra roja para conectar con una causa humana que, sin duda, los tocó profundamente.

Esta visita a 'El Hormiguero' no solo promocionó una película, sino que también dejó entrever la esencia de una relación basada en el apoyo mutuo, la discretación y una sensibilidad que se manifiesta tanto en los detalles de estilo como en los gestos solidarios





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