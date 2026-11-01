Tom Dumoulin rompe su récord en el Maratón de Nueva York con 2h 27m 12s

El ex ciclista neerlandés Tom Dumoulin demostró su excelencia física al completar el Maratón de Nueva York en 2h 27m 12s, superando su anterior marca personal.

Tom Dumoulin, ganador del Giro de Italia en 2017 y retirado del ciclismo profesional desde finales de 2022, ha demostrado que sigue teniendo unas condiciones físicas extraordinarias. El neerlandés ha completado el Maratón de Nueva York en un impresionante tiempo de 2 horas, 27 minutos y 12 segundos. Su participación tuvo lugar hoy en las calles de la Gran Manzana, donde corrió bajo el dorsal 19379. Dumoulin ha cubierto los 42 kilómetros y 195 metros con una regularidad media de 3 minutos y 29 segundos por kilómetro.

Rendimiento excepcional en el Maratón De Nueva York

Esta actuación confirma que su adaptación al atletismo popular va muy en serio. El exciclista de Maastricht, que también fue campeón del mundo de contrarreloj en 2017, ha encontrado en el running una nueva forma de mantener su pasión por el deporte de resistencia. Su victoria en el Giro de Italia de 2017, por delante de Nairo Quintana y Vincenzo Nibali, sigue siendo el mayor éxito de su carrera deportiva. Además, fue segundo en el Tour de Francia de 2018 y en el Giro de 2018. Dumoulin volvió a sorprender con un resultado que está al alcance de muy pocos corredores populares.

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Superación de su récord personal en 2h 27m 12s

Dumoulin afrontaba en las calles de Nueva York su segundo maratón. Su debut había sido en el Maratón de Ámsterdam de 2025, donde ya sorprendió con unos magníficos 2 horas, 29 minutos y 21 segundos. En esta ocasión ha ido todavía más rápido, rebajando su registro personal en casi dos minutos. Este logro es aún más impresionante teniendo en cuenta el perfil favorable de la prueba en la capital holandesa. Por el contrario, ha afrontado una gran cantidad de subidas en las calles de la Gran Manzana durante esta carrera.

Vuelta a la competición y legado deportivo

Ahora, cuatro años después de su retirada, Dumoulin vuelve a mostrar un rendimiento de élite. Correr un maratón en 2 horas, 27 minutos y 12 segundos supone mantener una intensidad que muchos ciclistas profesionales difícilmente podrían sostener. También fue medallista olímpico en Tokio 2020, lo que añade prestigio a esta nueva hazaña en el atletismo de resistencia. Su motor, que nunca deja de funcionar, sigue a pleno rendimiento tras dejar las bicicletas. Este resultado refuerza su estatus como uno de los atletas más completos de su generación. Dumoulin sigue inspirando a corredores amateurs con su disciplina y esfuerzo constante.

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Contexto de su transición al atletismo

La transición del ciclismo de alta competición al running de larga distancia es un desafío enorme. Dumoulin ha demostrado que las bases aeróbicas construidas en el ciclismo se trasladan eficazmente al running. Su tiempo en Nueva York es competitivo y demuestra una forma física óptima. Este hito marca un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva tras el final de su carrera ciclista. El público y la comunidad deportiva reconocen el esfuerzo dedicado a esta nueva disciplina. Su éxito sirve como ejemplo de adaptación y superación personal. La reacción en redes sociales y medios especializados ha sido mayoritariamente positiva ante este logro.

Detalles técnicos de la carrera en Nueva York

Los 42 kilómetros y 195 metros de distancia requirieron una estrategia de ritmo impecable. Mantener una media de 3 minutos y 29 segundos por kilómetro durante toda la prueba es una prueba de resistencia. El curso de Nueva York incluye cinco distritos que ponen a prueba a los corredores. Las subidas, aunque no tan extremas como en otras ciudades, requieren una adaptación técnica. Dumoulin ha gestionado sus fuerzas de manera inteligente para cerrar con fuerza. Este margen de tiempo lo coloca en un nivel muy alto entre los aficionados. Su historial en pruebas de resistencia lo prepara para estos eventos de larga distancia. La comunidad running lo ve como una estrella emergente en esta disciplina.

Implicaciones para su futuro deportivo

Con este logro, Dumoulin se ha ganado el respeto de la comunidad de corredores. No es una actuación aislada, sino el resultado de un entrenamiento riguroso. Su pasado como campeón del mundo de contrarreloj aporta ventajas en la resistencia al esfuerzo. La pregunta ahora es si participará en más maratones de prestigio mundial. Muchos expertos creen que puede ser aún más rápido con el tiempo. Su capacidad para mejorar registros sugiere un potencial no explotado totalmente. El público espera ver sus próximas actuaciones en pruebas de atletismo. Este éxito revaloriza su perfil como deportista de alto rendimiento multidisciplinar.