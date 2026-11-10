Toledo honra a las 69 víctimas del accidente de Urda en la catedral

La catedral de Toledo acogió el funeral por las 69 fallecidas en el choque ferroviario del 28 de octubre, con misa oficiada por el arzobispo Francisco Cerro Chaves.

La catedral de Toledo se llenó de silencio y recogimiento para rendir homenaje a las 69 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Urda. El pasado 28 de octubre, dos trenes chocaron en esta localidad toledana, causando una tragedia que ha conmocionado a toda España. La ceremonia funeraria se celebró el martes 10 de noviembre de 2026, marcando un momento crucial de duelo colectivo para las familias afectadas.

Despliegue oficial y llegada de vehículos

El entorno habitual bullicioso de la catedral cambió drásticamente durante la tarde. Veinte vehículos oficiales llegaron entre las sinuosas calles hasta la plaza del ayuntamiento. Decenas de personas acudieron para recordar a quienes no regresaron a sus hogares. Un joven esperaba a las puertas de la Puerta Llana facilitando el acceso a los familiares.

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Misa solemne dirigida por el arzobispo

El oficio comenzó a las siete y diez de la tarde con el toque de difuntos. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ofició la misa junto a once obispos concelebrantes. Entre ellos destacó Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. La ceremonia se prolongó más de hora y media en el crucero de la catedral.

Presencia histórica del Cristo de Urda

Una imagen singular acompañó el rito: el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Urda. Esta figura salió de su localidad por primera vez en más de 400 años. Se colocó en el altar sur junto a la Puerta de los Leones del siglo XV. Ciento cuarenta asistentes confirmaron su presencia para este acto de despedida.

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Testimonios de supervivientes y familiares

Algunos sobrevivientes relataron el duro trance con lágrimas ante los periodistas. Cristina, una viajera que sobrevivió por cambiar de asiento, expresó su confusión vital. Ana, hermana de David, una víctima mortal, leyó la primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses. Su lectura buscaba transmitir esperanza más allá de la muerte.

Mensaje papal y cierre institucional

El obispo auxiliar César García Magán leyó un mensaje del Papa León XIV. Este trasladaba pésame y deseos de recuperación para los heridos. El alcalde Manuel Galán reconoció el dolor pero también el reconfortante reencuentro. El órgano de José de Verdalonga completó la atmósfera solemne del evento.