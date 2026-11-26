Cuatro décadas después de que la UNESCO declarara a Toledo Patrimonio de la Humanidad, la ciudad enfrenta una grave crisis por la turistificación y la pérdida de residentes en su casco histórico.

Hace cuarenta años, el 26 de noviembre de 1986, la ciudad española de Toledo alcanzó un hito histórico al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO). Este reconocimiento elevó el estatus de la antigua capital visigoda al colocar su Casco Histórico en el centro del escenario cultural global, resaltando su excepcional valor arquitectónico y su legado multicultural.

Sin embargo, ese triunfo internacional se enfrenta hoy a una profunda crisis interna marcada por la incertidumbre ciudadana y la presión inmobiliaria. La alta densidad turística y los proyectos hoteleros han transformado el centro histórico, generando un aumento alarmante en los precios de la vivienda y provocando la marcha gradual de los residentes tradicionales, lo que convierte al barrio en un negocio más que en un espacio de vida.

Also read Radiografía de un impuesto al patrimonio en vías de extinción

El proceso de declaración de la UNESCO

La decisión de inscribir a Toledo en la lista de Ciudades Patrimonio fue adoptada durante la décima sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en París. El expediente técnico, registrado bajo el número de identificación 379 por el Centro del Patrimonio Mundial el 30 de diciembre de 1985, constaba de aproximadamente 300 páginas que detallaban planimetrías, inventarios monumentales y normativas urbanísticas.

Este dossier fue remitido oficialmente por el Ministerio de Cultura español a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, dirigida entonces por Dionisio Hernández Gil. La preparación del caso requirió años de gestión, comenzando con la adhesión de España a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en 1982, y culminando con la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGOU) por el Ayuntamiento de Toledo el 28 de noviembre de 1985.

Advertisement

Criterios culturales y valor artístico

La evaluación técnica realizada por el Consejo Asesor Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en abril de 1986 confirmó que Toledo cumplía con cuatro criterios culturales y arquitectónicos fundamentales. El organismo destacó el excepcional valor artístico de monumentos individuales como el Monasterio de San Juan de los Reyes, la Catedral Primada, la Mezquita del Cristo de la Luz y las sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito.

Además, ICOMOS reconoció la obra universal de El Greco, cuya producción artística está intrínsecamente ligada a la ciudad, así como la influencia decisiva de Toledo en la arquitectura del mundo hispánico. La ciudad fue el punto de irradiación del arte mudéjar hacia Castilla y Aragón y ejerció un impacto directo en la urbanística y arquitectura colonial de América Latina durante los siglos XVI y XVII.

Conservación del paisaje urbano medieval

El tercer criterio determinante para la declaración fue la conservación de vestigios excepcionales de culturas que marcaron la historia europea y mediterránea, incluyendo el pasado romano y las comunidades judías y mozárabes medievales. La declaración también valoró el trabajo de la Escuela de Traductores, entidad clave en la transmisión del saber clásico y árabe a Europa.

Finalmente, se reconoció la conservación íntegra del paisaje urbano medieval y renacentista dentro del meandro del río Tajo. ICOMOS señaló explícitamente que Toledo había logrado preservar su silueta urbana característica a pesar de los graves daños sufridos en el Alcázar y la Plaza de Zocodover durante los bombardeos de 1936 en plena Guerra Civil Española, gracias a restauraciones que respetaron la volumetría tradicional.

Advertisement

Amenazas actuales y turistificación

La situación actual contrasta drásticamente con la conservación lograda hace cuatro décadas. La ciudad enfrenta hoy la presión de la turistificación y proyectos hoteleros que han llevado a concebir el Casco Histórico como un mero negocio inmobiliario. Esta dinámica ha provocado un encarecimiento significativo de la vivienda y la despoblación progresiva de los vecinos que tradicionalmente habitaban estas calles emblemáticas.

La ciudadanía expresa actualmente inquietud ante la pérdida de autenticidad social del barrio monumental. La transformación del espacio público y residencial en un producto turístico masivo amenaza no solo la conservación física del yacimiento y las humedades en la mezquita más famosa, sino también la cohesión social y la viabilidad económica de los residentes que permanecen en la ciudad histórica.