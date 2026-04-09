Tokischa y la polémica por fotos semidesnudas en una basílica: Obispado exige la retirada y se presenta una demanda por profanación

La rapera Tokischa genera controversia tras publicar imágenes semidesnudas en la Basílica de Nuestra Señora del Coro. El Obispado exige la retirada y se interpone una demanda por profanación, acusando a la artista de ofender sentimientos religiosos y utilizar el espacio sagrado con fines comerciales.

La rapera dominicana Tokischa ha generado controversia tras la publicación de fotografías y vídeos semidesnuda en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Coro, en San Sebastián , como parte de la promoción de su cortometraje NO MARGINE. La difusión de estas imágenes, que acumulan miles de comentarios y reposteos en redes sociales, ha provocado una inmediata reacción por parte de las autoridades eclesiásticas y de la sociedad civil.

El Obispado de San Sebastián no tardó en expresar su rechazo, exigiendo a la productora la retirada de las imágenes. Además, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha tomado acciones legales, interponiendo una demanda por el delito de profanación, un acto que ha elevado la tensión en torno a este incidente.\La controversia se intensifica al considerar las declaraciones de Tokischa en su publicación en Instagram, donde defendió su relación personal con Dios, distanciándola de la religión institucional. La cantante afirmó que su relación con Dios no se limita a los espacios religiosos tradicionales y que Él la acepta sin juicios. Estas declaraciones contrastan con la postura del Obispado, que, en un comunicado oficial, manifestó su intención de evaluar si los hechos ameritan acciones jurídicas o canónicas. El Obispado también recordó que, previamente, habían denegado la autorización a la productora para filmar en la basílica, tras una solicitud inicial que describía una escena breve, contemplativa y respetuosa. Sin embargo, a pesar de esta negativa, la productora continuó con el proyecto, utilizando el espacio sagrado para fines que el Obispado considera incompatibles con el respeto debido a un lugar religioso.\La Fundación Española de Abogados Cristianos, en su demanda, argumenta que las imágenes constituyen una profanación, citando el artículo 524 del Código Penal. La organización denuncia que Tokischa posó semidesnuda, en una postura provocativa, frente a una imagen de Jesucristo, utilizando el templo como escenario erótico. La Fundación también critica la “estética planificada” del cortometraje, acusando a la productora de premeditación y uso comercial del espacio sagrado, lo que, según la entidad, ofende los sentimientos religiosos de la comunidad católica. La demanda destaca que la acción de Tokischa y la productora es una ofensa directa a los símbolos religiosos. Además, la Fundación señala que Tokischa ya había sido sancionada en el pasado por actos similares en un santuario religioso, lo que, según ellos, demuestra una conducta reiterada y deliberada de provocar en lugares de culto





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