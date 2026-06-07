Todos los pacientes con hantavirus abandonan el centro de aislamiento Gómez Ulla, mientras un agricultor de Ciudad Real habla sobre su método de cultivo de sandías.

El centro de aislamiento Gómez Ulla ha visto el abandono de todos los pacientes que fueron contactos de un caso de hantavirus, excepto uno. Mientras tanto, un agricultor de Ciudad Real ha hablado sobre su método de cultivo de sandías, que incluye el uso de plástico y un sistema de riego por goteo subterráneo.

El centro de aislamiento Gómez Ulla ha visto el abandono de todos los pacientes que fueron contactos de un caso de hantavirus, excepto uno. Mientras tanto, un agricultor de Ciudad Real ha hablado sobre su método de cultivo de sandías , que incluye el uso de plástico y un sistema de riego por goteo subterráneo.

La disponibilidad de sandías en España en otras épocas del año se debe a importaciones de países como Brasil y Senegal. Además, se han mencionado varios temas relacionados con la economía, la política y la sociedad, como planes de pensiones, juntas telemáticas y autónomos





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