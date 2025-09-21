Todo esto era campo: Un viaje a la memoria familiar y la transformación de Usera a través de un fanzine

Alejandra García Guerrero, residente de Usera, explora la historia de su familia y el cambio de su barrio a través de un fanzine. Recupera recuerdos de sus abuelos exiliados y reflexiona sobre la transformación del barrio a lo largo de los años.

Los abuelos de Alejandra, Paco y Beatriz, se vieron obligados a abandonar el barrio de Usera en Madrid durante la Guerra Civil, emigrando a Alemania en busca de un futuro mejor. Tras la contienda, como muchos otros, no pudieron regresar a su hogar hasta después de la dictadura franquista. Paco falleció en 1982 sin llegar a conocer a su nieta, Alejandra, quien aún no había nacido.

Beatriz, su esposa, vivió algunos años más, pero el Alzheimer se apoderó de su memoria, borrando los recuerdos de aquellos años de exilio. Alejandra, que reside en el mismo barrio al que su familia regresó, es hoy una mujer polifacética: doctora en Literatura, editora, correctora y traductora. Además de sus múltiples trabajos, compagina sus responsabilidades académicas en una universidad privada con su pasión por la guitarra. Sin embargo, en los últimos años, ha dedicado tiempo a investigar minuciosamente la transformación de Usera, el barrio que la vio crecer y que tanto dista del que conocieron sus abuelos y, en menor medida, del que encontraron a su regreso.\El fanzine Todo esto era campo es el fruto de largas conversaciones con su madre, Elena, y de un exhaustivo análisis de álbumes de fotos, recuerdos casi olvidados y lugares emblemáticos de la década de 1950, hoy irreconocibles. Con este valioso material y su experiencia narrativa, Alejandra García Guerrero decidió revivir la historia de sus abuelos, Paco y Beatriz, así como la del propio barrio y la sociedad cambiante que experimentaron. En el fanzine, Alejandra escribe: “De pequeña, me encantaba que mi madre me contara historias de cuando ella tenía mi edad. Disfrutaba mucho mirando sus álbumes para imaginar sus relatos en blanco y negro”. Los fanzines, publicaciones autogestionadas que se enfocan en un tema específico y que prescinden de editoriales, le permitieron a Alejandra reescribir la historia familiar a través de recortes, dibujos a color, imágenes antiguas rescatadas y reflexiones manuscritas sobre la evolución de Usera durante más de medio siglo. El antiguo tranvía que conectaba con Atocha y que dejó de funcionar en 1958, los cines de barrio como el Copacabana o los Cines Liceo, los recuerdos en la zona del Moscardó, son algunos de los lugares que se recuerdan en las doce láminas del fanzine, un retrato de vidas pasadas y presentes.\En su fanzine, Alejandra también incorpora una faceta de denuncia social. Según relata en una entrevista, muchos lugares significativos para sus abuelos ya habían desaparecido cuando regresaron del exilio. “Actualmente, en algunos de esos lugares solo vemos cadenas y, sobre todo, casas de apuestas”, lamenta. Para plasmar el hilo conductor entre los diferentes espacios, Alejandra utilizó papel vegetal superpuesto con fotografías, recreando así las zonas que aparecían en los álbumes familiares. Un ejemplo de ello es el bautizo de su tía Begoña en la Parroquia Cristo Rey, en 1956, inmortalizado en una foto familiar en tonos sepia. Alejandra presentó su obra en festivales de cine como el PichiFest. Junto a su pareja, creó el proyecto Al Retortero, desde el cual impulsan fanzines que abordan temas hiperlocales, como la gentrificación. En Todo esto era campo también se mencionan hitos como la construcción de la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad y el mercado municipal de Usera, conocido popularmente como 'el mercado de arriba', negocios que persisten hasta hoy. El fanzine es un homenaje a la memoria familiar y una reflexión sobre la transformación de un barrio madrileño





