TMB investiga sobresueldos y altas sumas a representantes sindicales en reuniones de control

El órgano fiscalizador investiga el pago de sobresueldos vinculados al fondo de jubilación y las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control. La empresa pública TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estas reuniones y repartió sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados para compensar el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados al fondo de jubilación y las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control .

La empresa pública TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estas reuniones, que se celebran una vez al mes y duran unas tres horas. Además, TMB repartió sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados para compensar el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. Cinco altos cargos están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral.

La investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones. La empresa abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual.

La investigación del Tribunal de Cuentas está en una fase de investigación previa y se enmarca en la transformación que se hizo de los planes de pensiones por obligación legal. Los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico, según la empresa. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TMB Soversueldos Reuniones De Control Representantes Sindicales Plan De Pensiones Acoso Laboral Tribunal De Cuentas Investigación Transformación De Los Planes De Pensiones Liberados Sindicales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los chistes sobre el cáncer no curan el cáncer, pero lo hacen transitableEl proyecto Quásares defiende la unión entre salud y cultura, y gracias a un proceso de mediación ha creado obras mediante la fotografía, el dibujo, el cine y el sonido, en una coloración entre pacientes, sanitarios y artistas

Read more »

Una novela sobre relaciones materno-filiales gana el Premio Ateneo Ciudad de ValladolidLa autora ganó el Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid mientras estaba en una reunión de presupuesto de una serie. Su novela aborda las difíciles relaciones materno-filiales a través de una madre y su influencia en sus hijas. La protagonista Clara visita a su madre en Granada para salvarse a sí misma. La autora reflexiona sobre la necesidad de abrazar la historia personal. Firmará ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.

Read more »

Investigación sobre maltrato a un bebé de seis semanas en BarcelonaLa madre y el padre del bebé han sido detenidos y han declarado ante el juez instructor. Los testigos han descrito lesiones graves y agresión sexual en el bebé.

Read more »

Plan Especial OPE 2026: más de 3,5 millones de viajeros y 850 000 vehículos entre Europa y el norte de ÁfricaEl Ministerio del Interior lanza un plan con nuevas tecnologías biométricas para gestionar un récord de tránsito estacional, movilizando a 750 trabajadores y reforzando la cooperación con Marruecos ante temperaturas extremas.

Read more »