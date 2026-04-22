Tiroteo en Teotihuacán genera preocupación a semanas del Mundial

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense y al atacante muertos, ha generado interrogantes sobre la seguridad en México a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol. Las autoridades han reforzado la seguridad en zonas turísticas y arqueológicas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su sorpresa ante la forma en que el agresor logró ingresar armado a la zona arqueológica de Teotihuacán , donde el lunes se produjo un tiroteo que dejó una turista canadiense y al atacante muertos, además de 13 heridos de diversas nacionalidades.

Este incidente, sin precedentes en un destino turístico y arqueológico tan concurrido, genera preocupación en un país ya afectado por altos niveles de violencia y crimen organizado. El suceso ocurre en un momento delicado, a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol, que México coanfitrioneará con Estados Unidos y Canadá, intensificando las dudas sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan.

El gobierno de Sheinbaum ha respondido con llamados a la calma y aseguramientos de que la seguridad del Mundial está garantizada, reforzando los operativos y la vigilancia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que el incidente en Teotihuacán es aislado y que nunca antes se había registrado un suceso similar en una zona arqueológica mexicana.

Como respuesta, se han anunciado medidas para reforzar la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos, en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras autoridades involucradas en la seguridad del Mundial. Se estima que casi 100.000 personas participarán en las tareas de seguridad durante el evento, incluyendo fuerzas estatales y personal de seguridad privada.

Teotihuacán, un importante sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a unos 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México y alberga las Pirámides de la Luna y del Sol. El agresor, de 27 años, disparó desde la Pirámide de la Luna antes de quitarse la vida al verse rodeado por la Guardia Nacional.

Las autoridades han ordenado fortalecer la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos, incrementando la presencia de la Guardia Nacional, reforzando los controles de acceso y los sistemas de vigilancia, y utilizando patrullaje físico y cibernético para prevenir posibles amenazas. Especialistas como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideran que el incidente es inusual y aislado, aunque reconocen la importancia de reforzar la prevención y las precauciones para los turistas.

El gobierno ya había asegurado previamente que la seguridad para el Mundial está garantizada, invitando a los visitantes a disfrutar del evento con confianza. La situación plantea un desafío para México, que busca proyectar una imagen de seguridad y estabilidad ante la comunidad internacional en vísperas de un evento de gran magnitud





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