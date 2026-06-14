Tiroteo en Filadelfia deja un muerto y tres policías heridos

Un tiroteo en el barrio de Wynnefield, Filadelfia, dejó un muerto (el atacante) y tres policías heridos, quienes se recuperan favorablemente. La investigación busca determinar el móvil del ataque.

Un tiroteo ocurrido en el barrio de Wynnefield , en Filadelfia , ha dejado un saldo de un muerto y tres policías heridos . El fallecido es el atacante, quien abrió fuego contra los agentes durante un incidente que aún se investiga.

Según informaron las autoridades, el tirador fue abatido por la policía tras un intercambio de disparos. Todos los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Penn Presbyterian, donde el agresor fue declarado muerto. Los tres oficiales, cuyas identidades no han sido reveladas, presentan heridas de bala pero se encuentran en condición estable y con un pronóstico favorable. Los médicos indican que se espera una recuperación completa sin mayores complicaciones.

Kelvin Bethel, jefe de la Policía de Filadelfia, destacó en una conferencia de prensa el sacrificio y la valentía de los agentes.

"Estos oficiales respondieron a una llamada y se enfrentaron a un individuo armado que abrió fuego sin provocación. Su rápida acción evitó una tragedia mayor", declaró Bethel.

Además, confirmó que una mujer que se encontraba en la escena fue llevada al Hospital Jefferson para evaluación, pero no presentaba heridas aparentes.

"Aparece en el vídeo de vigilancia, pero no estamos seguros si sufrió alguna lesión. Era propietaria de un vehículo que recibió impactos de bala", añadió el jefe policial. Las autoridades han repetido que la investigación se encuentra en una fase temprana y aún no se ha determinado el motivo del ataque.

"¿Por qué decidió enfrentarse a los agentes? Eso es algo que debemos esclarecer", señaló Bethel. La alcaldesa de la ciudad, Cherelle Parker, se unió al agradecimiento por el trabajo de los policías y enfatizó el apoyo de la administración municipal.

"Les pido que hagan lo más importante que como ciudad podemos hacer ahora mismo: apoyar a estos oficiales, a sus familias y a todos los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Filadelfia", expresó Parker. La alcaldesa también reiteró su compromiso con la seguridad pública y la mejora de las condiciones laborales de los agentes. El incidente ha generado conmoción en la comunidad de Wynnefield, un vecindario residencial que rara vez experimenta situaciones de violencia extrema.

La policía ha solicitado la colaboración de testigos para aportar información que ayude a esclarecer los hechos. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre el desarrollo de la investigación y el perfil del atacante, cuya identidad aún no ha sido divulgada públicamente





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tiroteo Filadelfia Policías Heridos Investigación Wynnefield

United States Latest News, United States Headlines