Tiroteo en Cracovia deja al menos 5 muertos y 10 heridos

Un tiroteo masivo en la plaza del mercado de Cracovia, Polonia, deja cinco fallecidos y decenas de heridos. Donald Tusk confirma la investigación policial del atentado.

El tiroteo en la plaza del mercado de Cracovia en Polonia resultó en al menos cinco personas fallecidas y diez heridas confirmadas. Este incidente violento ocurrido cerca del mercado del sur de la nación europea marcó un día trágico para la ciudad turística.

El primer ministro Donald Tusk ha confirmado que las autoridades están investigando exhaustivamente todas las circunstancias del atentado. La policía polaca informó en la red social X que los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para garantizar la seguridad y la recogida de pruebas.

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Detalles del ataque en la plaza

El presunto autor del ataque irrumpió en la plaza del mercado de Cracovia a las 15:00 horas conduciendo un vehículo. Acto seguido, comenzó a disparar a las personas que se encontraban en el área al azar, causando el pánico entre los transeúntes y compradores.

Posición del gobierno polaco

Donald Tusk recibió la información del trágico tiroteo y declaró públicamente en la plataforma X que la policía está investigando el trasfondo del suceso. Sus declaraciones buscan ofrecer claridad sobre la magnitud del ataque mientras las fuerzas del orden trabajan en la escena.

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Situación del atacante y seguridad

El presunto autor de los hechos recibió disparos por parte de los agentes de policía en el lugar del incidente. Tras ser neutralizado, fue trasladado posteriormente al hospital para recibir atención médica urgente, lo que indica que sobrevivió al enfrentamiento inicial.

Perspectivas iniciales y próximas investigaciones

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre actuó de forma aleatoria al disparar contra la multitud. Se espera que la policía publique más detalles sobre las circunstancias específicas del atentado a medida que avancen las pruebas forenses en la plaza del mercado.