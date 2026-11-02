Tiroteo en Birmingham deja 1 muerto y 8 heridos tras el Magic City Classic

Un tiroteo tras el partido de fútbol entre Alabama A&M y Alabama State dejó una víctima mortal y ocho heridos cerca de Legion Field en Birmingham. La policía arrestó a una persona.

Al menos una persona falleció y otras ocho resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo ocurrido la noche del sábado en Birmingham, Alabama. Los hechos tuvieron lugar poco después de la finalización de un partido de fútbol americano universitario, confirmando las autoridades locales la gravedad de la situación. Se escucharon múltiples descargas en las inmediaciones del estadio Legion Field alrededor de las 7:50 p.m., momento en el que los agentes acudieron al lugar para atender a las víctimas.

Detalles del incidente en Legion Field

De'Rell Freeman, subdirector de información pública del Departamento de Policía de Birmingham, informó a los periodistas que los oficiales localizaron a varias personas con heridas de bala al llegar al escenario del crimen. Las autoridades confirmaron que el incidente se produjo inmediatamente después de la celebración anual conocida como el Magic City Classic. Este evento deportivo enfrenta a la Alabama A&M University y a la Alabama State University, que son las dos universidades históricamente negras más grandes del estado de Alabama.

Also read Un muerto y seis heridos tras un tiroteo en una tienda de Halloween en California

Freeman declaró que los agentes recuperaron múltiples armas de fuego en el lugar de los hechos y las entregaron a la sala de evidencias para su análisis posterior. Además, añadió que una persona fue detenida y trasladada a la sede de la Policía para ser interrogada sobre su posible participación en la violencia. Estas acciones rápidas de las fuerzas del orden apuntan a una investigación activa para determinar todos los detalles del incidente.

Estado médico de las víctimas

Las autoridades proporcionaron actualizaciones sobre la salud de las personas afectadas por la balacera. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras siete víctimas están en condición estable según informó Freeman. Esta distinción es crucial para entender la magnitud de las lesiones sufridas durante el tiroteo y la capacidad de respuesta del sistema médico local.

Advertisement

El incidente se ha convertido en el centro de atención debido a su proximidad temporal con otro suceso violento. El hecho ocurrió apenas una semana después de un tiroteo masivo cerca de la Universidad de Florida A&M en Tallahassee. En aquel incidente, se efectuaron disparos durante una pelea que hirió a 11 personas, incluyendo a seis menores de edad, lo que ha aumentado la preocupación sobre la seguridad en eventos deportivos universitarios.

Medidas de seguridad y reacción oficial

En respuesta a la violencia, el Departamento de Policía de Birmingham emitió un comunicado a última hora del sábado informando que se habían suspendido todas las fiestas previas al Magic City Classic. La policía instó a todos los presentes a abandonar los terrenos del estadio lo antes posible y advirtió a los ciudadanos que no acudieran a Legion Field en ese momento. No se proporcionaron más detalles específicos sobre las razones exactas de esta decisión inmediata.

El alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, expresó su conmoción y enojo en un comunicado publicado en redes sociales. Escribió que la comunidad está herida y luteando, subrayando que no existe disputa o malentendido que pueda justificar un nivel tan alto de violencia sin sentido durante una noche de celebración. Woodfin hizo un llamado a la unidad y al apoyo mutuo para superar esta trágica noche.

Impacto en la comunidad universitaria

El Magic City Classic tiene profundas raíces en la tradición de las universidades históricamente negras, con la familia como un elemento central en sus costumbres. El alcalde enfatizó que, en estos momentos difíciles, la comunidad debe abrazar a sus vecinos que lidian con un dolor inimaginable. Esta tragedia ha dejado un impacto significativo en el tejido social local, destacando la importancia de la cohesión comunitaria.

Advertisement

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará a medida que las autoridades proporcionen más información. La investigación continúe para determinar si hay más implicados o si se encuentran armas adicionales. Los residentes y visitantes deben seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad en la zona.