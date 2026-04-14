Tiroteo en Barcelona deja un hombre gravemente herido en Diagonal Mar

Un tiroteo a plena luz del día en Barcelona, en el barrio de Diagonal Mar, ha dejado a un hombre en estado crítico. Los Mossos d'Esquadra investigan el incidente, barajando la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Un nuevo incidente violento ha sacudido la ciudad de Barcelona a plena luz del día, con un tiroteo que ha dejado a un hombre gravemente herido en el barrio de Diagonal Mar . Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:50 horas en la confluencia entre el Passeig de Taulat y la calle de Seva de Mar, en el distrito de Sant Martí, cerca de la zona del Fórum. La víctima, que se encontraba en una terraza del bar Kibo, un local conocido por sus desayunos y brunch, recibió múltiples disparos en el cuello mientras estaba sentado a una mesa, acompañado por al menos otra persona.

Según testigos presenciales y fuentes policiales, los agresores, que habrían sido entre dos y tres individuos, actuaron con rapidez y cubrieron sus rostros para evitar ser identificados, huyendo a pie después del ataque. La escena del crimen se vio rápidamente acordonada por la policía catalana, Mossos d'Esquadra, que desplegó un importante operativo para asegurar la zona y comenzar las primeras investigaciones.

Las primeras informaciones sugieren que la víctima podría ser de origen europeo del este, aunque las autoridades aún trabajan en su plena identificación. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que se trata de un ajuste de cuentas, dado el carácter del ataque a quemarropa y en un lugar público concurrido. Este escenario se ve reforzado por la naturaleza del tiroteo y la forma en que se llevó a cabo, lo que apunta a una posible motivación criminal premeditada. Los Mossos d'Esquadra han asumido la investigación del caso, desplegando a la policía científica en el lugar para recopilar pruebas y analizar la escena del crimen. El equipo forense ha recogido evidencias cruciales, incluyendo restos de proyectiles, y ha inspeccionado minuciosamente el entorno de la terraza del bar, donde aún se podían observar restos de comida, sillas volcadas y manchas de sangre. Además, se encontraron objetos personales como chanclas, una gorra, gafas de sol y zapatillas deportivas, que podrían aportar pistas importantes para la investigación.

La policía también está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas y entrevistando a testigos para recabar información relevante que ayude a esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, con la presencia de varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y los servicios de emergencia. Los equipos médicos estabilizaron a la víctima en el lugar antes de trasladarla en estado crítico a un centro hospitalario cercano. La policía científica y los investigadores se centraron en recabar todas las evidencias posibles para reconstruir los hechos. La zona ajardinada adyacente a un parque también está siendo examinada en busca de cualquier pista que pueda ayudar a la investigación. La búsqueda del arma utilizada en el tiroteo y la identificación de los posibles autores son las prioridades de los Mossos d'Esquadra. El incidente ha generado gran preocupación entre los vecinos y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la zona. La investigación está en curso y se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles sobre las causas del tiroteo y la identidad de los implicados.





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