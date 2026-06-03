Tiroteo con armas semiautomáticas en un centro comercial: testigos graban el pánico

Varios clientes grabaron desde una tienda cercana el momento en que una persona abrió fuego con armas semiautomáticas en un recinto comercial. Las autoridades investigan si los hechos están relacionados con otros incidentes. La abogada de la defensa explicó que se revisan alarmas y materiales para garantizar la seguridad.

El pánico se apoderó de un centro comercial en la tarde del pasado jueves cuando un individuo armado con armas semiautomáticas abrió fuego en el interior del recinto.

Varios clientes que se encontraban en las inmediaciones lograron grabar el suceso desde una tienda cercana, mostrando escenas de confusión y temor. En las imágenes se puede ver a una joven que relata que hay un investigando si son los mismos, en referencia a posibles vínculos con otros ataques. La abogada del principal sospechoso indicó que este procedimiento se realiza para asegurarse de que todo el material esté fuera o que las alarmas estén desactivadas, evitando así riesgos adicionales.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo para dar con el responsable, mientras que la comunidad local permanece en estado de alerta. Las investigaciones preliminares apuntan a que el atacante podría haber actuado solo, aunque no se descartan conexiones con grupos radicales. La policía ha revisado las grabaciones de seguridad y ha entrevistado a varios testigos.

La joven que grabó el video, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró que escuchó al menos una decena de disparos antes de que el silencio se impusiera. La abogada, por su parte, ha solicitado que se respete la presunción de inocencia de su cliente, quien se encuentra detenido. Mientras tanto, los comercios cercanos permanecen cerrados y se ha establecido un perímetro de seguridad.

Los agentes han realizado registros en varias viviendas en busca de más pruebas y han incautado dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante sobre los planes del agresor. Este trágico suceso reaviva el debate sobre el control de armas en el país. Las armas semiautomáticas, capaces de disparar múltiples proyectiles con una sola presión del gatillo, han sido objeto de controversia en repetidas ocasiones. Organizaciones civiles exigen medidas más estrictas para evitar que estos dispositivos caigan en manos equivocadas.

El gobierno ha prometido revisar la legislación vigente, aunque las posturas encontradas entre partidos políticos dificultan un consenso. Mientras la investigación continúa, la comunidad espera respuestas y justicia para las víctimas. En los últimos años, se han registrado varios tiroteos masivos en el país, lo que ha llevado a un creciente clamor popular por reformas. Expertos en seguridad señalan que la disponibilidad de armas semiautomáticas incrementa la letalidad de los ataques, por lo que recomiendan restringir su venta a civiles.

La fiscalía ha anunciado que presentará cargos por homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Las autoridades han hecho un llamado a la calma y han habilitado una línea telefónica para que los ciudadanos puedan aportar información de manera anónima. Se espera que en las próximas horas se ofrezca una rueda de prensa para actualizar los datos de la investigación.

El presidente del gobierno ha expresado su solidaridad con las víctimas y ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, la comunidad se organiza para rendir homenaje a los afectados y exigir justicia. Este incidente, que ha conmocionado al país, pone de manifiesto la necesidad de un debate serio y profundo sobre la regulación de las armas de fuego.

La policía ha informado que el sospechoso había adquirido las armas de forma legal, lo que ha generado aún más indignación entre los colectivos que penden un endurecimiento de los requisitos para la compra de armamento. Se espera que el Congreso debata una nueva ley en los próximos meses, aunque las divisiones políticas auguran un camino complicado





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