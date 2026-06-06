Tiroteo cerca del Festival Old West End en Toledo deja múltiples heridos y provoca caos

Un tiroteo registrado durante el Festival Old West End en Toledo, Ohio, dejó varias personas heridas y generó escenas de pánico entre los asistentes. Las autoridades buscan a los responsables mientras investigan el incidente.

Varias personas fueron baleadas el sábado por la tarde cerca del Festival Old West End en Toledo, Ohio , desatando un caos entre los asistentes al popular evento comunitario.

Las autoridades confirmaron que agentes de policía respondieron al lugar alrededor de las 5:30 p.m., hora local, y desde entonces buscan activamente a uno o varios sospechosos involucrados en el tiroteo. Según informó el Departamento de Policía de Toledo en su cuenta de Facebook, un número indeterminado de víctimas fue trasladado a hospitales cercanos para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántas personas resultaron heridas ni cuál es su estado de salud.

La policía ha pedido a los residentes que eviten el área del incidente mientras se realizan las investigaciones correspondientes, y una presencia significativa de uniformados permanece en la escena del crimen. El Festival Old West End es un evento anual de dos días que se celebra en el distrito histórico de Toledo, conocido por albergar una de las concentraciones más grandes de casas victorianas del país.

El festival, que tenía programado iniciar con un desfile la mañana del sábado, suele incluir música en vivo, mercados de comida y actividades familiares. Testigos presenciales describieron escenas de pánico después de escuchar múltiples disparos. Un asistentes que prefirió no revelar su identidad declaró a la afiliada de CNN WTOL que, tras escuchar gritos de "todos para atrás", la gente comenzó a caer y a tropezarse en medio de la confusión, sin poder ver con claridad lo que ocurría.

Otro testigo anónimo afirmó haber escuchado al menos diez detonaciones. La comunidad, que había acudido masivamente a disfrutar de la celebración, se vio sorprendida por la violencia. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían proporcionado detalles sobre el paradero del o los agresores, ni sobre un posible móvil detrás del ataque. La policía de Toledo continúa recopilando evidencia en el lugar y entrevistando a testigos.

El incidente ocurre pocos días después de otros tiroteos masivos en Estados Unidos, como el registrado tras una graduación de escuela secundaria en California, donde un adolescente murió y tres personas resultaron heridas. La reiteración de episodios de violencia armada en espacios públicos ha reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en eventos comunitarios y el control de armas en el país.

Representantes del festival Old West End no han emitido una declaración oficial sobre continuidad o suspensión de las actividades restantes. La comunidad de Toledo y el país en general esperan actualizaciones de las autoridades mientras se mantienen en alerta ante cualquier nueva información





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