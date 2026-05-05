Tiroteo cerca de la Casa Blanca: un herido por las fuerzas del orden y un menor lesionado

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington D.C. dejó un individuo herido por disparos de las fuerzas del orden y un menor con una herida no grave. El Servicio Secreto investiga el incidente.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó un incidente de disparos ocurrido este lunes por la tarde en las inmediaciones de la Casa Blanca , en Washington D.C.

El suceso resultó en que un individuo fuera alcanzado por disparos provenientes de las fuerzas del orden, y un menor de edad sufrió una herida de bala, afortunadamente sin que su vida corra peligro. La situación se desarrolló en la intersección de la calle 15 con la avenida Independence, según informó la portavoz del Servicio Secreto a través de redes sociales.

Las autoridades instaron al público a evitar la zona mientras los equipos de emergencia atendían la emergencia y realizaban las investigaciones pertinentes. El Servicio Secreto ha desplegado un amplio operativo para asegurar la zona y determinar las circunstancias exactas del incidente. Según declaraciones del subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, el incidente comenzó cuando agentes encubiertos que patrullan regularmente el perímetro exterior de la Casa Blanca identificaron a un individuo que parecía portar un arma de fuego.

Al acercarse agentes uniformados para interrogar al sospechoso, este intentó huir a pie y, posteriormente, abrió fuego contra los agentes. En respuesta, los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, logrando herir al individuo, quien fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Lamentablemente, durante el intercambio de disparos, un niño que se encontraba en las cercanías resultó herido, aunque sus lesiones no se consideran potencialmente mortales.

Quinn enfatizó que, en este momento, no está claro a quién iba dirigido el ataque ni cuáles eran las motivaciones del individuo. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar si existía una amenaza específica contra la Casa Blanca o sus ocupantes. El subdirector Quinn también reconoció que desconocen si el ataque estaba dirigido al presidente, pero prometió que se investigará a fondo para determinarlo.

El incidente tuvo lugar en una zona cercana al Monumento a Washington y poco después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, transitara por la zona en un convoy oficial. Un funcionario del Servicio Secreto, citado por el periódico 'The Washington Post', confirmó la presencia del vicepresidente en las cercanías durante el incidente.

Testigos presenciales, como Ryan Naef, de 21 años, quien se encontraba tomando fotografías con su madre, Amanda Naef, de 47 años, relataron haber escuchado entre cinco y seis disparos justo después de que pasara la caravana presidencial de Vance. Describieron una respuesta inmediata y coordinada por parte de los agentes del Servicio Secreto y las fuerzas del orden, quienes se dirigieron rápidamente hacia la fuente de los disparos.

Como consecuencia del incidente, las carreteras aledañas a la Casa Blanca permanecieron cerradas al tráfico, y la Policía de Washington D.C. instó a los conductores a buscar rutas alternativas o a seguir las indicaciones de las autoridades. La seguridad en la zona se ha reforzado significativamente, y se espera que las restricciones de tráfico se mantengan hasta que se complete la investigación y se asegure la seguridad del área.

El Servicio Secreto continúa trabajando diligentemente para garantizar la protección de la Casa Blanca y sus ocupantes, así como para mantener la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en las cercanías





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