Tiramisù Run 2027: Inscripción y detalles de la carrera en Treviso

La Tiramisù Run 2027 en Treviso ofrece 1000 plazas para una carrera de 10 km con tiramisú como premio. Fecha del 10 de octubre y costo de 25 euros.

La ciudad italiana de Treviso se prepara para recibir la segunda edición de la Tiramisù Run, un evento deportivo único que combina el atletismo con la gastronomía local. Esta prueba de diez kilómetros está programada para celebrarse el 10 de octubre de 2027, tras el rotundo éxito de su primera inauguración. La organización ha confirmado que la carrera mantendrá su formato accesible para corredores mayores de 16 años que deseen disfrutar de la experiencia.

Detalle del evento y mecanismo de inscripción

El evento Tiramisù Run es parte del campeonato internacional Tiramisù World Cup, el cual posiciona a Treviso como un punto central para los entusiastas de la repostería. Los participantes podrán inscribirse mediante la plataforma de Sport Life Ibérica S.A.U., la empresa responsable de la gestión logística y de los registros de los corredores. La organización ha establecido un límite estricto de solo 1000 dorsales disponibles para esta segunda edición, lo que hace que las inscripciones sean altamente competitivas.

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Costos y disponibilidad de plazas

El precio de la inscripción ha sido ajustado para la temporada 2027, reflejando la transición de la oferta promocional inicial a la tarifa estándar. Durante la breve ventana promocional que tuvo lugar entre el 26 y el 27 de octubre de 2026, la cuota se fijó en 20 euros. Sin embargo, ese periodo ya ha concluido, por lo que la tasa vigente actual es de 25 euros. Los interesados deben completar el pago antes del 10 de septiembre de 2027 o hasta que se agoten los 1000 cupos disponibles.

La recompensa al finalizar la carrera

Lo que distingue a la Tiramisù Run es su recompensa exclusiva en la línea de meta, diseñada para recuperar fuerzas de manera deliciosa. Cada corredor que complete los diez kilómetros recibirá una porción oficial de tiramisú, el postre italiano más famoso originario de la región. Este detalle no solo sirve como un incentivo gastronómico, sino que también marca el broche dulce a una experiencia deportiva que celebra la cultura de Treviso.

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Gestión de datos y requisitos legales

La participación requiere el tratamiento de datos personales por parte de Sport Life Ibérica S.A.U., una entidad con cif A - 82090952 y domicilio en calle Nestares 20, 28045 Madrid. Los inscritos deben consentir el uso de su nombre, email y datos de contacto para la gestión del evento. Asimismo, los participantes autorizan el envío de información publicitaria sobre productos de telecomunicaciones, finanzas y deporte mediante la dirección sportlifeiberica@slib.es.

Protección de información y derechos del usuario

Los usuarios mantienen el derecho a solicitar la rectificación o supresión de sus datos en cualquier momento, contactando al Delegado de Protección de Datos en dpo@slib.es. La organización garantiza la seguridad de la información durante un plazo máximo de cinco años para cumplir con responsabilidades legales. Las reclamaciones pueden dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si fuera necesario.