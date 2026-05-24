Tirador abatido en tiroteo frente a la Casa Blanca luego de herir a un policía

Un tiroteo frente a la Casa Blanca causó un herido y la muerte del atacante abatido por el Servicio Secreto. Las autoridades desalojaron la zona norte de la residencia.

Un tiroteo frente a la Casa Blanca causa un herido y la muerte del atacante, abatido por el Servicio Secreto . Las autoridades han desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la residencia después de que se escucharan varios disparos cerca mientras Trump se encontraba en el complejo.

Poco después de las 18.00 horas (hora local) del sábado, un individuo en el área de la calle 17 sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto. Un transeúnte también resultó herido por los disparos, que no han alcanzado a ningún agente.

El incidente continúa bajo investigación y se irá publicando información adicional a medida que esté disponible





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