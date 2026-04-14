Tinto de Verano La Casera se convierte en colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol hasta 2028

La icónica bebida española Tinto de Verano La Casera se une a la Selección Española de Fútbol en una colaboración que se extenderá hasta 2028, buscando reforzar su conexión con el fútbol y los consumidores a través de activaciones de marca y promoción del consumo responsable.

Tinto de Verano La Casera , la icónica bebida española con más de 75 años de historia, ha anunciado una colaboración oficial con la Selección Española de Fútbol hasta el año 2028. Este acuerdo estratégico representa un hito importante para la marca, que busca fortalecer su conexión con uno de los territorios emocionales más relevantes en España: el fútbol. La Casera , arraigada en la cultura y las tradiciones del país, ha sido durante décadas compañera inseparable en momentos de disfrute compartido, tanto en el hogar como fuera de él, y ahora busca unirse a la pasión que despierta la Selección Española en cada partido y evento deportivo. Esta alianza no solo busca posicionar la marca, sino también celebrar y compartir los valores de unión y celebración que caracterizan tanto a La Casera como al fútbol español.

La colaboración se materializará a través de un ambicioso plan de activaciones de marca, diseñado para estar presente en los momentos clave del calendario deportivo de la Selección, incluyendo dos Mundiales (masculino y femenino) y una Eurocopa entre 2026 y 2028. La estrategia de La Casera se centra en ofrecer experiencias memorables a los consumidores adultos, aprovechando la plataforma que ofrece el deporte para conectar de manera auténtica y relevante. Además, la marca se compromete a impulsar iniciativas que refuercen valores esenciales como el disfrute compartido y la celebración responsable, ofreciendo opciones de baja graduación e incluso 0,0, en línea con las tendencias actuales del mercado.

El acuerdo llega en un momento particularmente emocionante para el fútbol español, con las selecciones masculina y femenina liderando el panorama internacional y disfrutando de una creciente conexión con los aficionados. La Casera, por su parte, se consolida como la marca de fabricante número uno en España, tanto en su versión clásica como con limón, y ve en esta alianza una oportunidad para dar un paso más allá de su tradicional presencia en el hogar, acompañando a los aficionados en los momentos de celebración y unión que genera el fútbol. La compañía planea involucrarse activamente en la experiencia futbolística, creando momentos especiales que refuercen el vínculo entre la marca y los consumidores.

La natural conexión entre Tinto de Verano La Casera y el fútbol se basa en la forma en que ambos forman parte de la socialización y el disfrute en España. Ambos comparten el espíritu social y colectivo de celebrar de manera alegre, apasionada y auténtica, ligada a experiencias compartidas. Cuando juega la selección, el fútbol se convierte en un punto de encuentro para millones de personas, similar a las ocasiones en las que se disfruta de un Tinto de Verano La Casera. Esta sinergia es clave para el éxito de la colaboración, permitiendo a La Casera integrarse de forma natural en los momentos más importantes del fútbol español.

En respuesta a la creciente demanda de opciones más saludables y responsables, La Casera se compromete a promover el consumo responsable. Esto se traduce en la oferta de opciones de baja graduación e incluso sin alcohol, como parte de su estrategia para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores adultos en España. Los hábitos de consumo han evolucionado notablemente, con una mayor preocupación por la salud y el bienestar, lo que ha impulsado la demanda de alternativas más equilibradas. La marca reconoce esta tendencia y se adapta a ella, ofreciendo opciones que permiten disfrutar de momentos sociales sin comprometer la salud. El compromiso de Suntory Beverage & Food Spain, empresa a la que pertenece La Casera, con la sostenibilidad se refleja en su amplia gama de refrescos, donde el 98% de las referencias ya son Zero o bajas en calorías. Aunque el foco principal de la colaboración es el fútbol, La Casera mantiene una visión abierta a explorar nuevas oportunidades de conexión con los consumidores, ya sea a través del deporte, la cultura o experiencias relacionadas con el ocio y la socialización, siempre buscando crear momentos memorables y relevantes para sus clientes.





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