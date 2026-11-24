Tinsa confirma que el precio medio de la vivienda supera el máximo de 2007 en términos nominales, aunque la inflación reduce ese valor real. El esfuerzo hipotecario se dispara, afectando principalmente a Madrid, Barcelona y Baleares con cargas superiores al 45% de los ingresos.

El mercado inmobiliario español ha alcanzado un hito sin precedentes en la serie histórica de la tasadora Tinsa, ya que el precio medio por metro cuadrado de la vivienda ha superado los 2.129 euros en el tercer trimestre. Esta cifra implica que el coste nominal de una vivienda ha dejado atrás el récord anterior de 2.071 euros por metro cuadrado registrado en el cuarto trimestre de 2007. No obstante, cuando se ajusta este dato eliminando el efecto acumulativo de la inflación en las últimas dos décadas, el valor real de la vivienda continúa situándose un 31% por debajo del máximo histórico de la burbuja de 2007.

Realidad Nominal versus Valor Real Ajustado

Aunque los datos nominales sugieran que los precios han superado los máximos de la anterior burbuja, la tasadora Tinsa aclara que el dinero actual no posee el mismo poder adquisitivo que hace veinte años. Por tanto, es necesario contextualizar que, en términos reales, el precio medio se mantiene significativamente inferior a los niveles de 2007. Solo una región logra romper esta barrera histórica: Baleares, donde el precio de la vivienda supera en un 2% el máximo de la burbuja al descontar la inflación, alcanzando una media de 3.885 euros por metro cuadrado.

Also read Mariana de Austria, la mujer más poderosa en España según el Museo del Prado

El análisis revela un encarecimiento sostenido que se intensifica notablemente desde 2025, con subidas interanuales que superan el 10% en muchos mercados. Esta tendencia ha elevado los precios a cotas no vistas desde la crisis financiera, aunque la tasadora subraya que la oferta en portales inmobiliarios refleja esta tensión extrema. En comunidades como Baleares, Madrid, Canarias y el País Vasco, más del 70% de los pisos anunciados cuestan más de 250.000 euros, lo que consolida a estas zonas como las más caras y complejas para el acceso a la propiedad.

Distorsión Regional en el Mercado Inmobiliario

La distribución geográfica de los precios muestra diferencias significativas cuando se compara la situación actual con los máximos de 2007 ajustados por inflación. Fuera de Baleares, las provincias que más se acercan a alcanzar esos récords históricos son Santa Cruz de Tenerife y la Comunidad de Madrid. En ambas localizaciones, los precios actuales se sitúan un 15% y un 20% por debajo del pico de la burbuja, respectivamente, indicando que aún existe distancia real con respecto a los valores nominales máximos alcanzados hace más de quince años.

Advertisement

A nivel urbano, las ciudades que se encuentran más próximas a cruzar el umbral de los precios de la burbuja son Palma de Mallorca, con una brecha negativa del 5,2%, seguida de Pontevedra y Málaga, ambas por debajo de los máximos históricos en un 14% y 15% respectivamente. Valencia y Madrid cierran este grupo de capital en situación extrema, con distancias del 16% y 17% por debajo de los niveles de 2007. Estos datos demuestran que, aunque los precios nominales sean récord, la fuerza del euro actual ha mantenido los valores reales por debajo de los extremos pasados en la mayoría del territorio.

Barrera Crítica del Esfuerzo Hipotecario en 2025

La accesibilidad a la vivienda se ha deteriorado drásticamente debido a la falta de sincronización entre el alza de los precios y el crecimiento de la renta disponible de los hogares. El análisis de Tinsa destaca que, en nueve capitales de provincia, un hogar medio necesita destinar más del 45% de sus ingresos para comprar una casa con hipoteca, lo que se considera un nivel de esfuerzo crítico. Esta cifra supera ampliamente el límite del 35% que la propia tasadora define como razonable, evidenciando una crisis de acceso estructural en el mercado.

La situación es especialmente aguda en Madrid, donde un hogar promedio debe destinar el 65,6% de su renta disponible para financiar el primer año de una hipoteca que cubra el 80% del valor de tasación de una vivienda media. Barcelona y San Sebastián también registran esfuerzos teóricos superiores al 60% de los ingresos, situándose en la misma categoría de gravedad. Este escenario se completa con Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz, Valencia, Sevilla y Bilbao, donde el porcentaje de ingresos destinado a la vivienda oscila entre el 45,8% y el 54,9%, cerrando la lista de capitales con acceso críticamente restringido.

Factores Estructurales y Restricciones del Crédito

Isabel Fuentes, especializada en política y vivienda en 20MINUTOS, ha recopilado datos que subrayan cómo la remuneración de los hogares no ha evolucionado al ritmo de los precios inmobiliarios. Además de la presión sobre las rentas disponibles, el grifo de crédito no ofrece las mismas condiciones de abundancia y accesibilidad que existían durante los años de la burbuja inmobiliaria. La tasadora Tinsa advierte que la tensión en el mercado también proviene de la demanda de compradores internacionales y de segundas residencias, factores que distorsionan la oferta local en regiones como Baleares.

Advertisement

La caída en las compras de viviendas se agudiza desproporcionadamente en las zonas más costosas, con una reducción superior al 20% en las comunidades donde el precio por metro cuadrado supera los 2.800 euros. Desde el suelo de 2015, el mercado ha acumulado una subida del 37,4%, consolidando una tendencia alcista que parece haber entrado en una fase de mayor volatilidad y restricción. Aunque los portales inmobiliarios y otras fuentes estadísticas señalan nuevos récords de precios medios de anuncio, la realidad del mercado refleja que el esfuerzo para acceder a la propiedad ha alcanzado cotas históricas de dificultad, justificando la clasificación de la situación como crítica en la mayoría de las grandes ciudades españolas.