Timothée Chalamet comparte su rutina en su apartamento de Manhattan, reflexiona sobre su interpretación en Dune y ofrece su perspectiva sobre la inteligencia artificial y la industria del cine.

La tarde comienza con una escena de absoluta normalidad en el piso de una habitación ubicado en la calle 60 del East Side de Nueva York. Timothée Chalamet entra en el comedor y admite abiertamente que tiene mucha hambre. Ante la oferta de bebidas, el actor de 30 años rechaza las cervezas y los tés, optando simplemente por agua del grifo. Su rapidez es notable: devora un sándwich italiano de Lenwich en menos de dos minutos, demostrando una voracidad que contrasta con su imagen pública refinada. A pesar de que ya se conocían, este encuentro en su domicilio marca una primera visita formal a su espacio personal, un apartamento situado en la segunda planta de una casa unifamiliar construida en 1870.

Detalles del entorno y su estilo en Manhattan

El interior del apartamento de Chalamet refleja una estética cuidada y minimalista. Las paredes son de un blanco puro y el suelo es de color negro, creando un fuerte contraste visual. Sobre la mesa de centro, unas flores compradas en la bodega del barrio añaden un toque de color en tonos tierra. El actor viste una camisa de Prada y lleva un plumífero de Gnuhr en color arena, combinado con unas zapatillas Roas de color leonado. Lleva ambas orejas perforadas y luce una gorra turística azul marino con la inscripción "Hvar, Croacia", un recordatorio de sus recientes vacaciones.

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Conexión con Islandia y la producción de Dune

La conversación deriva hacia su trabajo más reciente. Chalamet explica que pasó tres días en Islandia junto al fotógrafo Aidan Zamiri para la sesión de portada, cuyo código interno era "Caladan", el planeta natal de Paul Atreides, el personaje que interpreta en la franquicia. Anteriormente, también fue fotografiado en Islandia por Denis Villeneuve. La actriz Frances Bean Cobain, hija de Kurt Cobain, aparece en un retrato de Richard Avedon expuesto en el interior del Louvre, una obra que el actor menciona con admiración. Aunque la sesión fue intensa, Chalamet la describe como una experiencia formativa que le ayudó a gestionar la ansiedad inherente a la fama.

La tensión mediática y la prudencia del actor

A sus 30 años, Chalamet es consciente del peso de sus palabras en la industria. Recientemente, un comentario improvisado en los Oscars, donde comparó el cine con el ballet y la ópera, generó una reacción negativa desproporcionada. Quienes comprenden su contexto familiar en las artes escénicas interpretaron la frase de manera diferente, pero el actor ha aprendido a ser cauteloso. Durante la entrevista, se muestra reacio a entrar en detalles sobre su vida privada o su novia, prefiriendo centrarse estrictamente en el cine. Busca un equilibrio entre la sinceridad y la protección de su intimidad, evitando sonar pretencioso.

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Reflexiones sobre la inteligencia artificial y el futuro

El diálogo también aborda temas tecnológicos, específicamente la inteligencia artificial. Chalamet cita la novela de 1965 sobre un mundo con ordenadores prohibidos tras un apocalipsis, reflejando la preocupación social actual sobre la tecnología. Argumenta que entender el funcionamiento de estas herramientas reduce el miedo y la incertidumbre. A pesar de las predicciones alarmistas de los ejecutivos tecnológicos, el actor mantiene una postura analítica, sugiriendo que el conocimiento es la mejor defensa contra el desasosiego. Esta perspectiva intelectual se suma a su imagen como una figura cultural compleja y reflexiva.

Rutina personal y próximos eventos públicos

La jornada de Chalamet en Nueva York concluye con planes familiares y sociales. Después del almuerzo, se relaja en un sofá de terciopelo azul, un contraste con las paredes blancas del comedor. Más tarde, asistirá a un partido de los New York Yankees junto a su madre, la ex primera bailarina del Ballet de Nueva York, y su hermana. Su vida sigue un ritmo constante entre el trabajo, las relaciones personales y la atención a su salud mental. A pesar de su estatus como uno de los actores más buscados, valora los momentos de calma en su apartamento y la conexión con su entorno más cercano, manteniendo un pie firme en su vida cotidiana fuera de las cámaras.