TikTok y el material de abuso sexual infantil: exmoderadores denuncian fallos de control

Exmoderadores y una investigación de Maldita revelan cómo TikTok tarda en retirar material de abuso sexual infantil pese a su sistema de inteligencia artificial.

La red social TikTok está en el centro de una investigación de Maldita, cuyas primeras entregas sostienen que la plataforma se ha convertido en un espacio donde se comparte material de abuso sexual infantil sin que la empresa haya hecho lo suficiente para evitarlo. El medio ABC publicó testimonios de exmoderadores que trabajaron para la compañía y que explican cómo los usuarios que difunden este contenido logran esquivar los controles automáticos.

Según la investigación, el algoritmo de TikTok, diseñado para mostrar al usuario los vídeos que más le interesan, puede dirigir a personas que buscan este tipo de material hacia perfiles que lo publican de forma abierta. Maldita identificó más de 200 perfiles dedicados a esta práctica y unas 1.000 publicaciones, que sumaban 48 millones de visualizaciones en total.

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Cómo el algoritmo de TikTok facilita el acceso

El algoritmo de TikTok selecciona contenido a partir de las búsquedas, los 'me gusta' y el tiempo que cada persona pasa viendo un vídeo. Esa misma lógica, que sirve para recomendar videojuegos o vídeos de gimnasio, puede acercar a un depredador a perfiles que comparten material ilegal.

Maldita explica que algunos de quienes suben este contenido buscan llamar la atención de pedófilos y, en muchos casos, obtener beneficios económicos al trasladar la relación a otras aplicaciones, como Telegram. La investigación sostiene que la red social se ha convertido en lo que el medio describe como un hogar para pederastas.

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TikTok se apoya principalmente en la inteligencia artificial para detectar contenido ilegal. Sus modelos analizan la imagen, el sonido y el texto que aparece en pantalla de cada publicación. Según datos de la propia aplicación, durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados actuaron contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas, sin necesidad de revisión humana.

Qué dicen los exmoderadores sobre los controles

Varios exmoderadores que trabajaron para TikTok coinciden en que el volumen de publicaciones supera la capacidad de los equipos humanos. Uno de ellos afirma que trabajaba ocho horas diarias y que la cantidad de contenido por revisar no dejaba de crecer, además de que lo revisado no se había publicado el mismo día.

Las mismas fuentes describen trucos habituales. Algunos usuarios recurren a filtros que dificultan ver lo que sucede hasta que el vídeo avanza, mientras que otros recortan las grabaciones para mostrar solo una parte. También hay quienes cubren el vídeo original con imágenes normales para engañar al sistema automático.

Un exmoderador señala que los vídeos de abuso sexual infantil son relativamente habituales entre el contenido que revisan los equipos de moderación, y que muchos usuarios los siguen, los comparten y los vuelven a subir cuando son eliminados. Los moderadores solían trabajar sobre todo con contenido reportado por otros usuarios o detectado por la IA.

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Resultados de la denuncia ante TikTok

Maldita denunció a TikTok una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil a través del canal que la plataforma ofrece para este tipo de casos. Para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos, es decir, un 10 %, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero únicamente en España.

La investigación también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad, que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se pedía la venta de material de abuso sexual infantil. Maldita informó de 40 cuentas de menores que emitían directos, algo que las normas internas de la plataforma no permiten.

Ante esa denuncia, TikTok respondió que solo dos de esas cuentas, el 5 %, incumplían sus reglas. Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja, considera la situación aterradora y recuerda que TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños, por lo que estos problemas exigen una respuesta más firme de las plataformas.