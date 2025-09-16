TikTok podrá seguir funcionando en Estados Unidos de forma indefinida

Luego de meses de negociaciones, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos y China para que la aplicación TikTok pueda seguir operando en el país.

Luego de meses de amenazas, negociaciones y prórrogas, Washington ha alcanzado un principio de acuerdo con China para permitir la venta de la aplicación TikTok a un grupo de inversores estadounidenses. Este anuncio lo realizó el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en la sede del Ministerio de Exteriores español, en Madrid, donde ambos países están negociando acuerdos comerciales y arancelarios. «No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo.

Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya están acordados», señaló Bessent.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó el acuerdo, cuyos detalles aún están por definirse. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Truth Social, el mandatario afirmó que la reunión entre representantes comerciales chinos y americanos ha culminado en un acuerdo «sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar», en una clara referencia a la aplicación de videos virales. «La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien», celebró Trump. «¡La relación sigue siendo fuerte!», finalizó. Se espera que los presidentes americano y chino, Donald Trump y Xi Jinping, detallen el acuerdo durante una conversación telefónica programada para el próximo viernes. Este anuncio se produce un día después de que Trump dejara en el aire el futuro de TikTok en el país. En una comparecencia ante los medios el pasado domingo, Trump señaló que quizá era el momento de «dejar morir» la aplicación en Estados Unidos. «Depende de China», manifestó.Recordemos que el Congreso de Estados Unidos aprobó el año pasado una ley que buscaba obligar a ByteDance, la matriz de TikTok, a vender la aplicación en Estados Unidos para poder seguir operando. Abrasamiento de los representantes republicanos y demócratas por el temor a que la plataforma pudiera ser explotada por el Gobierno de China para acceder a datos de estadounidenses y lanzar campañas de desinformación a gran escala. El acuerdo de venta no se logró en el plazo estimado, y por ello Trump se vio obligado a anunciar una paralización de 75 días para la aplicación de la normativa el 20 de enero, horas después de asumir la presidencia.El objetivo era que, durante ese tiempo, se pudiera alcanzar un acuerdo de venta. Sin embargo, China, con capacidad de veto para la venta de software nacional, no facilitó la operación. La situación se repitió durante las dos prórrogas siguientes, la última de las cuales finalizaba el miércoles de esta semana. Durante estos meses, ByteDance no ha puesto mayores obstáculos a la venta de su servicio estrella, que solo afectará a Estados Unidos y no al resto del mundo. 'The Information' publicó el pasado mes de julio que la tecnológica asiática estaba trabajando en el desarrollo de una aplicación alternativa pensada exclusivamente para funcionar en Estados Unidos. Esta sería compatible con la versión actual de TikTok, que seguirá operando a nivel global. Durante todo 2025, varios inversores han mostrado interés en hacerse con el control de la plataforma en Estados Unidos. En la puja por el servicio se encuentran firmas como Oracle, Susquehanna International Group y Andreessen Horowitz, que tendrían preparada una oferta conjunta. No se descarta que ByteDance siga manteniendo una participación minoritaria en el negocio. ABC se ha puesto en contacto con TikTok para pedir una valoración sobre el acuerdo alcanzado. La aplicación ha optado por guardar silencio por el momento





abc_tecnologia / 🏆 39. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tiktok EEUU China Acuerdo Venta Aplicaciones Móviles Redes Sociales

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Donald Trump amenaza con dejar morir a TikTok en Estados UnidosEl próximo 17 de septiembre finaliza el plazo otorgado por Washington a la 'app' para transferir el servicio a inversores norteamericanos

Leer más »

Reino Unido y Estados Unidos anuncian un acuerdo para impulsar el desarrollo de la energía nuclearAmbos países firmarán un acuerdo durante la visita de Donald Trump con planes para nuevos reactores modulares.

Leer más »

Estados Unidos ataca otra embarcación en la que viajaban tres presuntos narcos venezolanosDonald Trump ha anunciado el segundo ataque a una presunta narcolancha que transportaba a varias personas por el Mar Caribe.

Leer más »

Trump afirma que Estados Unidos ha atacado una segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanosEl contexto Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas. Según Trump, este sería el segundo ataque a una embarcación con supuestos narcotraficantes.

Leer más »

Estados Unidos ataca de nuevo una barca venezolana en el Caribe: hay al menos tres muertosEstados Unidos ataca de nuevo una barca venezolana en el Caribe: hay al menos tres muertos

Leer más »

Parece que tenemos humo blanco: Se habría llegado a acuerdo sobre TikTok en Estados Unidos¿TikTok se queda en EE. UU.? Parece que sí

Leer más »