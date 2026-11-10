TikTok en el foco: Maldita.es detecta más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos

Maldita.es denuncia en TikTok más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos y 91 directos de menores en 17 países. Rego sugiere suspender la app en España.

La fundación Maldita.es ha publicado una investigación sobre la red social TikTok en la que sostiene haber detectado más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos. La información fue presentada este martes, y Rego, en declaraciones posteriores, ha pedido medidas inmediatas a la plataforma tras reunirse con sus representantes.

El escándalo estalló tras conocerse los resultados del trabajo de Maldita.es, que también señala la existencia de 780 cuentas que utilizan TikTok para captar compradores de material de abuso sexual infantil. Según el mismo informe, se localizaron 91 emisiones en directo de menores en 17 países, en las que participaban usuarios.

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Hallazgos de Maldita.es sobre perfiles y directos

Maldita.es asegura que sus investigadores identificaron más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos dentro de TikTok. La cifra forma parte de la denuncia pública que la fundación ha hecho sobre el funcionamiento de la plataforma.

La investigación también recoge 780 cuentas que, según la fundación, emplean la aplicación para captar compradores de material de abuso sexual infantil. Se trata de un dato concreto que, de confirmarse, apunta a una actividad organizada y no a casos aislados.

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Maldita.es añade que encontró 91 emisiones en directo de menores en 17 países. En estos casos, los usuarios que seguían las transmisiones formaban parte del entorno que la fundación describe como el núcleo del problema, lo que refuerza la urgencia de la denuncia.

Posiciones de Rego y la respuesta de TikTok

Rego ha afirmado que no depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Tras reunirse con representantes de la red social, la ministra en funciones de este asunto no ha ocultado su crítica y ha sugerido que la aplicación sea suspendida en España.

Según el relato de Rego, TikTok no ha puesto soluciones encima de la mesa. La crítica incluye la falta de propuestas técnicas, de voluntad de compromiso, de una auditoría y de mecanismos de verificación que permitan comprobar la protección de los menores.

TikTok respondió en la tarde del lunes, antes de la reunión con Rego. La compañía rechazó la negativa que, según sus palabras, Maldita.es le atribuye en el marco de la investigación, y sostuvo una postura distinta sobre el alcance de las acusaciones.

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Impacto para los menores y próximos pasos

El caso afecta directamente a la protección de los menores en España y en otros 17 países donde se detectaron las emisiones en directo. La denuncia sitúa a las familias y a las autoridades ante la necesidad de conocer qué controles aplica la plataforma.

Las fuentes consultadas no han detallado todavía fechas concretas para una eventual suspensión de TikTok ni para una auditoría externa. Lo que queda establecido es la petición de Rego de que la compañía presente mecanismos de verificación y de que el Gobierno evalúe sus opciones.

Mientras tanto, la investigación de Maldita.es seguirá siendo el principal punto de referencia sobre los datos publicados. Cualquier nueva actuación de TikTok o de las autoridades españolas deberá contrastarse con las cifras concretas que la fundación ha hecho públicas.