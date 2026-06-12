Thomas Partey, centrocampista de Ghana, no podrá jugar en el primer partido del Mundial por visa rechazada

El centrocampista de Ghana Thomas Partey se perderá el primer partido de su selección en el Mundial, en Toronto contra Panamá, tras habérsele denegado la entrada a Canadá. Partey, de 32 años, se ha declarado no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual en relación con las acusaciones de cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

El centrocampista de Ghana Thomas Partey se perderá el primer partido de su selección en el Mundial , en Toronto contra Panamá , tras habérsele denegado la entrada a Canadá.

Partey, de 32 años, se ha declarado no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual en relación con las acusaciones de cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022. La FIFA confirmó en un comunicado que el exjugador del Arsenal inglés, que ahora milita en el Villarreal de España, no podrá viajar desde la concentración de Ghana en Boston después de que 'el gobierno canadiense rechazara su solicitud de visa'.

El organismo rector del fútbol mundial añadió: 'La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. El gobierno anfitrión decide en última instancia quién recibe un visado y puede entrar en el país'. Las normas del gobierno canadiense sobre la entrada al país señalan: 'Si ha cometido o ha sido condenado por un delito, es posible que no se le permita entrar en Canadá'.

Partey se ha declarado no culpable de todos los cargos, pero está a la espera de juicio y no ha sido condenado





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