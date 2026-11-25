El padre de Meghan Markle enfrenta dos cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil, hallado en Filipinas y California, mientras está detenido en Florida.

El gran jurado de Estados Unidos ha emitido cargos formales contra Thomas Wayne Markle Sr., de 82 años, por posesión de imágenes de abuso sexual a menores en el Distrito Central de California. El acusado se enfrenta a dos imputaciones específicas que incluyen la tenencia de material donde las víctimas son menores de 12 años de edad.

Acusación Federal por Material Ilícito

La acusación formal se basa en evidencia recolectada en dos ubicaciones distintas, lo que amplifica la gravedad de los cargos presentados ante la justicia federal. Los agentes del FBI incautaron decenas de diapositivas, negativos fotográficos e imágenes ocultas dentro de libros en la residencia anterior del Sr. Markle en Filipinas.

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Además, las autoridades hallaron fotografías ilícitas en dos unidades de almacenamiento digital que el denunciado alquilaba en Los Ángeles. Entre el material confiscado, dos fotografías muestran explícitamente a Thomas Markle junto a niños desnudos, un detalle crucial para el caso legal en curso.

Detención y Evaluación Psiquiátrica

Thomas Markle se encuentra actualmente detenido en Florida tras haber violado las condiciones de su arresto domiciliario al quitarse la pulsera electrónica obligatoria. Este incidente ocurre semanas después de que una jueza ordenara una evaluación psiquiátrica a principios de noviembre para determinar su capacidad mental.

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La evaluación fue necesaria debido a la avanzada edad del acusado y a las pérdidas de memoria reportadas, buscando determinar si padecía alguna enfermedad mental que le impidiera comprender la naturaleza del proceso judicial. Finalmente, el pasado 19 de noviembre, Markle fue declarado mentalmente competente durante una audiencia en Tampa, Florida.

Impacto en la Familia Real Británica

Los problemas legales de Thomas Markle comenzaron a公开arse en octubre, cuando el tabloide británico The Sun reveló que su hijo, el príncipe Enrique, descubrió imágenes de agresiones sexuales mientras revisaba cajas en la antigua residencia de su padre en Cebú, Filipinas. Thomas Markle vivía temporalmente en ese país del sudeste asiático desde 2025 antes de regresar a Estados Unidos este año.

Tras el escándalo, Meghan Markle reveló públicamente las razones de su largo distanciamiento de su padre, citando acusaciones anteriores "inquietantes y perturbadoras" que le impidieron permitir cualquier contacto entre él y sus hijos. La pareja, que abandonó el Reino Unido en 2020, ya no son miembros activos de la familia real.

Próximos Pasos en el Tribunal

A pesar de su detención actual, el proceso legal avanza hacia una etapa crucial de juicio. Thomas Markle deberá comparecer ante un tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas para enfrentar los cargos de posesión de pornografía infantil. De ser declarado culpable de los dos cargos presentados, enfrentará severas consecuencias penales bajo la ley federal de Estados Unidos.