The xx, Pixies y The War on Drugs confirman cabeceras del Bilbao BBK Live 2027

El festival bilbaño anuncia su cartel 2027 con The xx, Pixies y The War on Drugs como grandes nombres para el 8 al 10 de julio en Kobetamendi, junto a Jack Johnson y Amelie Lens.

El festival Bilbao BBK Live ha comenzado a desvelar los nombres que conformarán su vigésima primera edición, programada para celebrarse del 8 al 10 de julio en el monte Kobetamendi de Bilbao. Esta nueva temporada confirma la consolidación del evento como uno de los referentes culturales del calendario musical europeo, integrando una mezcla diversa de artistas internacionales de gran calibre con figuras destacadas de la escena nacional e independiente.

Artistas internacionales lideran el cartel

El grupo británico The xx encabeza el primer avance del line-up de 2027, ofreciendo una experiencia única que se suma a otros gigantes del rock alternativo y la música indie. Por su parte, los legendarios Pixies liderarán su propio segmento, manteniendo viva la llama del sonido que revolucionó la música de finales de los noventa y principios de los dos mil, con un sonido visceral y emotivo que mantiene a sus fans incondicionales.

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El War on Drugs también ocupa un lugar prominente en esta etapa inicial de anunciación. La banda de rock de inspiración americana, dirigida por Adam Granduciel, presentará un espectáculo marcado por guitarras expansivas y melodías que han definido su carrera. Esta actuación se suma a la presencia de Jack Johnson, quien traerá su fusión característica de soul, R&B, pop y country para conectar con el público en un formato íntimo y envolvente.

Actuaciones exclusivas en el territorio español

Un aspecto destacado de esta temporada es la presencia de actos que realizarán conciertos exclusivos en España durante 2027. Jack Johnson ofrecerá su única actuación en el país, marcando un evento singulare para los aficionados a la música acoustic y pop que buscan una conexión directa con el artista sin la intermediación de giras masivas.

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De igual manera, The War on Drugs está confirmado para realizar otra actuación exclusiva en el Estado, destacada por la propuesta sonora de Adam Granduciel y su grupo. Estas oportunidades únicas refuerzan el valor estratégico del Bilbao BBK Live como destino obligatorio para seguidores de géneros variados, garantizando experiencias musicales que no se repetirán en otros festivales del circuito europeo.

Producción musical y evolución del evento

La organización ha integrado también a figuras clave de la producción musical electrónica y alternativa, como DJ Shadow y alt-J. DJ Shadow aportará su legado influyente, recordado por el álbum publicado en 1996 que marcó un antes y un después en el uso del sampling dentro del hip hop y la música electrónica. Su presencia asegura una noche de alta calidad sonora y respeto por la historia de la cultura club.

Por otro lado, nombres como Amelie Lens, Two Door Cinema Club, Bonobo y Viva Suecia complementan esta oferta, demostrando la apuesta del festival por combinar grandes nombres internacionales con figuras consolidadas de la escena estatal y artistas emergentes. Esta diversidad garantiza un ambiente dinámico que atrae a diferentes segmentos demográficos y gustos musicales, ampliando el alcance cultural del evento anual.

Entradas y disponibilidad del programa

Los abonos para la XXI edición del festival ya están a la venta a través de la web oficial del evento, con diferentes modalidades diseñadas para facilitar el acceso temprano. Se incluyen tarifas anticipadas para asistentes de ediciones anteriores y una opción de venta Fan, además de una tarifa promocional específica para el público general, buscando equilibrar la accesibilidad con la gestión de la alta demanda esperada.

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La organización ha anunciado que todavía quedan nombres por incorporar al cartel en los próximos meses, lo que indica que esta primera fase es solo el inicio de una programación que promete seguir expandiéndose. Los organizadores mantendrán la expectativa alta entre los aficionados, quienes podrán completar su lista de artistas deseados a medida que se revelen las últimas incorporaciones antes del inicio de los conciertos en julio.