The Theory of Constitutional Patriotism and Its Implications for European Unity and Human Rights

The article discusses the theory of constitutional patriotism developed by German political scientist Dolf Sternberger in 1947, which aimed to provide moral and democratic regeneration to the German society after the Holocaust. Jürgen Habermas further developed this theory by integrating it with the constitutional values of the German Basic Law and international declarations of human rights. Habermas's work has significantly influenced contemporary political thought and is considered monumental. The article also highlights the recent passing of Habermas and his reflections on the concept of constitutional patriotism, particularly in the context of a united Europe and the establishment of a common European identity.

El politólogo alemán Dolf Sternberger, en 1947, construyó la teoría del patriotismo constitucional para dotar a la sociedad alemana de un regeneracionismo moral y democrático, luego de haber sido marcada por el estigma del Holocausto.

Jürgen Habermas desarrolló esta teoría integrándola con los valores constitucionales de la Ley Fundamental de la República Federal alemana de 1949 y las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Habermas se incorporó a la Escuela de Fráncfort y se convirtió en uno de los pensadores más importantes de nuestra era, hasta su reciente fallecimiento el pasado 14 de marzo. Su obra es monumental.

Pocos conocen las cartas que Habermas intercambió con Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) que plasman en su obra reflexiones sobre el patriotismo constitucional y sus repercusiones sobre una unión política europea basada en una Constitución y en un derecho asentado sobre valores comunes. Habermas considera que la UE es una comunidad política de alto nivel y, además, un paso decisivo en el camino hacia una sociedad mundial políticamente constituida.

A la vista de los acontecimientos traumáticos que estamos viviendo, no parece que los países que acaparan la supremacía mundial ni los órganos directivos de la UE sigan la senda que ha marcado su pensamiento. Proyectando la teoría del patriotismo constitucional sobre el momento político que estamos viviendo en nuestro país, se observan alarmantes signos autoritarios. El fenómeno no es exclusivo de nuestra especial y reciente trayectoria política, pero no por ello deja de ser inquietante.

Cada vez es mayor el número de personas, especialmente gente joven, que apoya, según las encuestas, las propuestas de partidos políticos que nos quieren hacer retroceder a los tiempos de una larga dictadura asentada sobre un nacionalismo basado en las glorias del imperio y una comunión con el nacional catolicismo, como contrapunto a las convicciones democráticas que quieren avanzar hacia modelos integradores y solidarios, tal como se recogen en nuestra Constitución. No olvidemos que proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En el Preámbulo de nuestra Constitución se proclama el propósito de garantizar la convivencia democrática, un orden económico social y justo, además de potenciar el Estado de Derecho y el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. No hay otra forma de patriotismo que el respeto al derecho de la comunidad internacional y a los tratados y declaraciones de los derechos humanos.

Los que en estos momentos se alinean con la brutalidad sanguinaria de Israel y Estados Unidos, deben ser conscientes de que se sitúan al margen de las normas y reglas que han configurado los avances de la civilización. De forma coherente con sus postulados, el partido político Vox, que tiene en sus estatutos el objetivo de fomentar el patriotismo español, ha lanzado la idea de la prioridad nacional, concepto absolutamente indeterminado y por supuesto inconstitucional.

No solo vulnera nuestro texto constitucional, sino también el Código Penal y el Tratado Fundacional de la Unión europea. Uno de sus genios jurídicos ha aclarado que solo son españoles los nacidos de padre y madre españoles. No solo demuestra su ignorancia jurídica, sino que destila un supremacismo racista que tiene un tufillo hitleriano que nos recuerda a la pureza de la raza aria.

Su valedor, el Partido Popular, en sus estatutos se define como una formación política de centro reformista al servicio de los intereses generales de España, que tiene a la persona como eje de su acción política y el progreso social como uno de sus objetivos. Con clara vocación europea e inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el universal respeto de los derechos humanos, aboga por una comunidad internacional fundamentada en la paz y en el universal respeto de los derechos humanos.

Por lo que se escucha a sus dirigentes, parece que no han leído o se han olvidado de sus estatutos. Han tenido oportunidad de escuchar, a pocos metros, las palabras de León XIV: "Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de los seres humanos".

No creo que pretendan plasmar en un texto escrito este engendro jurídico, ético, moral e incluso anticristiano de la prioridad nacional, pero les servirá de munición política en unas futuras elecciones generales. Espero que alguien les avise de las consecuencias que tendría en nuestra posición y compromisos contraídos desde mi ingreso en la Unión Europe





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Constitutional Patriotism European Unity Human Rights Political Thought Jürgen Habermas Vox Party Party Popular Nationalism Discrimination Human Dignity European Union Human Rights Treaties Human Rights Declarations German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law German Basic Law

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años¿Por qué es importante?: Para unos, Habermas fue la eminencia gris de la revuelta del 68 en Alemania; para otros, es el último representante de la llamada Escuela de Fráncfort, y para todos uno de los filósofos cuya influencia ha rebasado los límites del mundo académico.

Read more »

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 añosEl filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según informó su editorial en Alemania, Suhrkamp, a medios germanos.

Read more »

Jürgen Habermas, el último intelectualCon la muerte del pensador alemán se pierde algo más que la vida de un gran filósofo, se nos va el único que nunca dejó de abrirse a la discusión con todos los grandes de su tiempo

Read more »

Adiós a Jürgen Habermas: muere un gran teórico y activista de la esfera pública«No es un punto final, pues deja un legado que otras voces tendrán no sólo que administrar, sino también que seguir enriqueciendo»

Read more »

Fallece Jürgen Habermas, figura clave del pensamiento alemán y europeoMuere a los 96 años el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y XXI, conocido por su teoría de la acción comunicativa y su defensa del patriotismo constitucional.

Read more »

Jürgen Habermas: El filósofo en el país de HeidiReportaje sobre el filósofo Jürgen Habermas, su residencia en Baviera y su influencia en el mundo.

Read more »