The Strokes anuncian un concierto único en Barcelona para presentar su nuevo álbum 'Reality Awaits'

La banda neoyorquina The Strokes regresa a España con un concierto exclusivo en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 20 de octubre, presentando su nuevo álbum 'Reality Awaits' y repasando sus grandes éxitos. Las entradas saldrán a la venta el 17 de abril, con preventas los días 15 y 16. Será su primera actuación fuera de festivales desde 2005.

The Strokes regresan a España con un concierto único para presentar su esperado nuevo álbum , Reality Awaits , y deleitar a sus seguidores con un repaso por sus icónicos éxitos. La banda neoyorquina ha elegido el Palau Sant Jordi de Barcelona como escenario de esta actuación especial, programada para el 20 de octubre. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 17 de abril a las 10:00 horas, pero los fans más ansiosos podrán acceder a preventas exclusivas los días 15 y 16 de abril. Esta será la primera vez que The Strokes actúan en España fuera del circuito de festivales desde el año 2005, cuando ofrecieron un memorable concierto en la sala El Sol de Madrid. Anteriormente, la banda visitó Barcelona en cuatro ocasiones, destacando sus participaciones en el Primavera Sound de 2015 y 2022, el Pavelló de la Vall d’Hebron en 2003 y la sala Razzmatazz en 2002. La expectativa es máxima, ya que esta actuación promete ser un hito para los seguidores españoles del grupo. La gira europea, que constará de diez fechas en total, arrancará en Londres y concluirá en Dublín, desarrollándose a lo largo de todo el mes de octubre.

El nuevo álbum, Reality Awaits, es el séptimo trabajo de estudio de The Strokes y marca el regreso de la banda con material inédito desde el lanzamiento de The New Abnormal en 2020. El disco fue grabado en Costa Rica con la producción de Rick Rubin y finalizado en diversas ubicaciones alrededor del mundo, lo que promete una propuesta sonora fresca y global. Los fans ya pueden disfrutar del primer sencillo, ‘Going Shopping’, un adelanto de lo que será este nuevo trabajo. La banda, formada en Nueva York en 1999, está integrada por Julian Casablancas en la voz y composición, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. en las guitarras, Nikolai Fraiture en el bajo y Fabrizio Moretti en la batería. The Strokes se consolidaron como una de las bandas más influyentes de su generación, revolucionando el panorama musical con su sonido distintivo y su actitud desenfadada. El impacto de su música continúa resonando entre los aficionados de todo el mundo, que esperan ansiosamente la oportunidad de disfrutar de su talento en directo.

El éxito de The Strokes se remonta a sus inicios, con el lanzamiento de su álbum debut, Is This It, en 2001. Este trabajo, aclamado por la crítica y el público, vendió más de ocho millones de copias y fue reconocido como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Tras el éxito de su primer disco, la banda continuó cosechando éxitos con sus siguientes lanzamientos, Room on Fire y First Impressions of Earth, consolidando su posición en la escena musical internacional. Estos álbumes, igual que Is This It, obtuvieron un gran reconocimiento tanto en Estados Unidos y Reino Unido como en gran parte de Europa. La energía y la autenticidad de The Strokes han cautivado a audiencias de todo el mundo, y su regreso a España con una propuesta musical renovada y llena de nostalgia promete ser un evento inolvidable para todos sus seguidores.





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