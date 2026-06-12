The Rider Miami: lujo amueblado y gestión integral para inversores europeos

El proyecto The Rider Miami, desarrollado por Rilea Group y comercializado en España por Dils Lucas Fox, ofrece 152 viviendas amuebladas en el barrio emergente de la ciudad, con plataforma de alquiler a corto plazo y amenities exclusivas, todo en un entorno fiscal sin impuesto sobre la renta.

El nuevo desarrollo inmobiliario The Rider Miami pretende captar la atención de los inversores europeos, presentándose como una puerta de entrada estratégica a América desde una ubicación privilegiada entre Norteamérica, el Caribe y América Latina.

El proyecto, impulsado por la promotora local Rilea Group, con más de 45 años de experiencia en el mercado de Miami, constará de doce edificios que albergarán 152 viviendas completamente amuebladas, con superficies que van desde los 40 hasta los 215 metros cuadrados. La comercialización en España está a cargo de Dils Lucas Fox, que ofrece a los compradores españoles una solución flexible para acceder al dinámico mercado inmobiliario de la ciudad.

Según Paloma Pérez Bravo, directora ejecutiva residencial de Dils Lucas Fox, Miami ha dejado de ser sólo un destino de segundas residencias y se ha convertido en uno de los casos de éxito de inversión urbana en Estados Unidos, impulsado por la reubicación de empresas, el auge del turismo, la creciente demanda de alquiler y una profunda transformación del entorno urbano. The Rider Miami, situado en el barrio que hoy se considera el epicentro del crecimiento de la ciudad, brinda a los compradores la posibilidad de adquirir propiedades listas para habitar, sin restricciones de alquiler, y con la opción de configurarlas para uso personal o para generar ingresos mediante el alquiler a corto plazo.

Para facilitar la gestión de los alquileres vacacionales, el proyecto incluye la plataforma propia The Rider Living, que se encarga de todo el proceso: distribución en más de cien canales internacionales, recepción de huéspedes, mantenimiento y liquidación de rentas. De este modo, el inversor europeo puede participar en el mercado de alquiler temporal de Miami sin necesidad de estar presente ni asumir la operativa cotidiana. Las áreas comunes están diseñadas para un público internacional que busca experiencias exclusivas.

Entre los servicios más destacados se encuentran The Toy Box, una colección de motos Harley‑Davidson, Ducati y Vespa disponible solo para los residentes, y RESET, un santuario de bienestar de nivel resort que ofrece tratamientos de spa y gimnasio. Además, el complejo cuenta con VINYL, una sala musical equipada con el icónico tocadiscos Brionvega Radiofonógrafo, y un simulador de golf Trackman integrado en la fachada, mientras que las obras de los fotógrafos de renombre mundial Lynn Goldsmith y Timothy White adornan los espacios comunes, aportando un toque artístico y cultural.

El valor de la vivienda de lujo en Miami ha experimentado un notable aumento desde 2020; según datos de mercado, una inversión de 1,9 millones de dólares en enero de 2025 ya supera los precios históricos de la zona. La ciudad ha transitado de ser principalmente un destino de playa a convertirse en un importante centro de negocios, logística, finanzas y tecnología, atrayendo capital privado, startups y talento global.

En 2024, los distritos de Greater Miami y Miami Beach registraron un impacto económico significativo, impulsado por nuevas infraestructuras, proyectos de uso mixto y la inversión hotelera y cultural que está redefiniendo áreas como Wynwood y Edgewater. Florida, al no gravar la renta de las personas físicas y contar con un impuesto empresarial reducido del 5,5 %, ofrece un entorno fiscal atractivo que se traduce en un PIB superior a 1,4 billones de dólares, posicionando al estado como la cuarta economía más grande de Estados Unidos, comparable con potencias mundiales





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