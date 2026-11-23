The North Face presenta la nueva chaqueta Dryzzle FUTURELIGHT™ II, equipada con nanohilado y tejidos reciclados. Conoce las mejoras en protección y diseño.

La firma de equipamiento outdoor The North Face ha anunciado el regreso definitivo de su modelo emblemático Dryzzle para la temporada 2026. Esta chaqueta, reconocida como la prenda más versátil de la marca, vuelve a los mercados con el objetivo principal de ofrecer una protección superior frente a las condiciones meteorológicas más adversas.

Avances en la tecnología nanohilado FUTURELIGHT

El núcleo de esta actualización radica en el uso del tejido impermeable y transpirable FUTURELIGHT, un material que incorpora costuras selladas mediante un proceso de fabricación novedoso basado en la tecnología de nanohilado. Este avance técnico representa un hito histórico para la marca, ya que es la primera vez que se añade permeabilidad controlada a la membrana impermeable de esta línea.

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La construcción con costuras selladas cumple una función dual crítica: evita penetración de agua y permite la circulación de aire a través del tejido. Esta característica garantiza que la piel del usuario se mantenga fresca y seca incluso durante los tramos más exigentes de una ruta montañera o senderismo prolongado.

Diseño funcional y características ergonómicas

La estética y funcionalidad de la Dryzzle FUTURELIGHT™ II se complementan con una capucha integrada totalmente ajustable, puños con cierre de velcro y una cintura equipada con cordón para retener el calor corporal. Estas medidas aseguran que ni el viento ni la lluvia puedan infiltrarse en la prenda durante tormentas intensas.

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Además, incluye cremalleras de ventilación estratégicas para ayudar a mantener la temperatura corporal en niveles óptimos. Los bolsillos con cremallera segura para las manos están diseñados para el transporte cómodo del equipo esencial, mientras que la capucha ajustable proporciona abrigo adicional para la cabeza contra las inclemencias del tiempo.

Compromiso con la sostenibilidad y materiales ecológicos

Un aspecto fundamental de esta nueva versión es su compromiso con el medio ambiente. La chaqueta está confeccionada enteramente en tejidos reciclados, lo que reduce significativamente su impacto ambiental global sin comprometer la durabilidad o el rendimiento de la prenda en condiciones extremas.

El modelo Aconcagua, que toma su nombre del pico más alto del hemisferio occidental, destaca por su capacidad para resistir el frío implacable de grandes altitudes. Su diseño incorpora paneles acolchados y aislamiento sintético que protegen del viento y conservan el calor eficientemente.

Adaptabilidad urbana y para la montaña

Esta temporada, la prenda presenta una silueta renovada y más actual, ideal tanto para el desplazamiento urbano como para escapadas a la montaña, ya sea para acampar o realizar rutas técnicas. La capa ligera ofrece un nivel impresionante de aislamiento térmico en relación con su peso y volumen reducidos.

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El tejido elástico mejora la libertad de movimiento del usuario, mientras que los bolsillos con cremallera en el pecho y las manos facilitan el almacenamiento de geles, barras energéticas y otros artículos esenciales para la actividad física en la naturaleza.