The North Face presenta su colección de nieve 2026: innovación y rendimiento invernal

The North Face redefine el esquí con su nueva colección de nieve 2026-2027. Descubre las novedades tecnológicas, las líneas Freedom y Powstar, y los tejidos DRYVENT que marcan el futuro del deporte de invierno.

La marca de equipamiento deportivo The North Face ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su colección de nieve para la temporada 2026-2027. Este nuevo catálogo representa una redefinición completa del rendimiento en entornos de esquí y snowboard, integrando siluetas más sofisticadas con detalles puramente funcionales para atletas y aficionados por igual.

El enfoque central de esta presentación se basa en la versatilidad extrema y la capacidad de combinabilidad. Cada prenda ha sido meticulosamente diseñada para interoperar con otras piezas del armario invernal, permitiendo que los usuarios construyan un estilo personalizado mediante la mezcla de chaquetas, pantalones y petos de diferentes categorías sin comprometer la eficacia técnica.

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Tecnología DRYVENT y Heatsseker en la línea Freedom

La familia Freedom, reconocida como uno de los conjuntos más vendidos de la marca, introduce una mejora significativa mediante la incorporación de nuevos tejidos elásticos con tecnología DRYVENT 2L. Esta actualización proporciona a los esquiadores y snowboarders una libertad de movimiento superior y una protección robusta contra las condiciones meteorológicas adversas típicas de las estaciones de alta montaña.

El ajuste de las prendas en esta línea emblemática ha sido optimizado para garantizar una comodidad prolongada y una estética contemporánea. Entre los detalles de alta calidad destacan las cremalleras con revestimiento de poliuretano, diseñadas específicamente para maximizar la protección contra la lluvia y la nieve, además de sistemas mejorados de ajuste en los tirantes y la cintura.

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La durabilidad estructural se refuerza mediante costuras reforzadas con doble pespunte en zonas estratégicas de alta fricción. En los modelos equipados con aislamiento térmico, la tecnología sintética HEATSEEKER asegura calidez y confort durante la actividad física, manteniendo un rendimiento fiable en una amplia variedad de condiciones invernales extremas.

Para ampliar su alcance demográfico, la familia Freedom también incluye nuevos modelos diseñados específicamente para bebés, niños y adolescentes. Esta expansión permite que esquiadores y snowboarders de todas las edades disfruten de la misma fiabilidad y rendimiento que caracterizan a la línea principal.

Innovación en las líneas Powstar, Lenado y Snowsquall

La presentación incluye el nuevo conjunto femenino Powstar y la actualización de la línea Lenado, dos propuestas con estéticas diferenciadas pero compartiendo estándares de calidad técnica. El conjunto Powstar se presenta con un corte más holgado basado en bloques de color, ideal para quienes buscan un estilo moderno y atrevido sin renunciar a un alto rendimiento en la pista.

Las prendas Powstar incorporan tejidos técnicos como el DRYVENT 2L ripstop y el avanzado aislamiento sintético HEATSEEKER, garantizando resistencia y calor. Por su parte, la línea Lenado apuesta por una silueta más entallada y estilizada que ofrece un ajuste favorecedor, utilizando forros elásticos distribuidos estratégicamente para favorecer la movilidad articular.

La renovada chaqueta Snowsquall, diseñada específicamente para el mercado masculino, fusiona elementos de alta calidad con una estética moderna. Inspirada en las chaquetas de aviador clásicas y con detalles que evocan el motociclismo, esta prenda se confecciona en tejido elástico DRYVENT 2L, proporcionando una libertad de movimiento excepcional.

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El rediseñado pantalón Chakal acompaña a la chaqueta Snowsquall, ofreciendo una estética depurada inspirada en el mundo de la competición. Entre sus detalles técnicos destacan las cremalleras con revestimiento de poliuretano y el forro elástico distribuido por zonas, mientras que el aislamiento HEATSEEKER aporta un extra de calidez durante los trayectos en telesilla.

Estilo expresivo y rendimiento extremo en Hex GORE-TEX

La colección también destaca la chaqueta corta de plumón Coldspell para mujer, una pieza que fusiona una silueta de tendencia con una construcción técnica rigurosa. Esta prenda proporciona calidez mediante la combinación de aislamiento sintético y plumón de ganso, complementado por la protección contra las inclemencias meteorológicas del tejido DRYVENT 2L.

Para los usuarios que buscan una estética más expresiva y desenfadada, los conjuntos Hex GORE-TEX para hombre y mujer ofrecen un equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Estas prendas están diseñadas para quienes valoran los cortes holgados y un estilo único, sin sacrificar las prestaciones de alto nivel requeridas para el esquí profesional.

La nueva colección de nieve 2026 de The North Face se articula en torno a cinco grandes líneas que responden a las necesidades diversas del mercado. Desde la fiabilidad clásica de la línea Freedom hasta la vanguardia técnica del Hex GORE-TEX, cada pieza refleja el compromiso de la marca con la innovación constante y la excelencia en el rendimiento invernal.