The New York Times reconoce a Bad Bunny y Romeo Santos entre los 30 mejores compositores estadounidenses vivos

La prestigiosa revista The New York Times ha publicado una lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, destacando a Bad Bunny y Romeo Santos como figuras clave de la música latina. El artículo analiza su impacto en la industria y selecciona sus canciones más emblemáticas.

La prestigiosa revista The New York Times ha publicado recientemente una lista titulada 'Los 30 mejores compositores estadounidenses vivos', elaborada en colaboración con más de 250 expertos en música y seis críticos de la publicación.

Aunque el listado no sigue un orden jerárquico, destaca a figuras clave de la industria musical, entre las que se encuentran Bad Bunny y Romeo Santos, dos de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es descrito por el medio como un gran reguetonero, uno de los raperos en español más talentosos y un experimentalista capaz de fusionar géneros como el pop-punk y los corridos tumbados.

El puertorriqueño ha logrado romper barreras idiomáticas gracias a su manejo del español y el inglés, consolidándose como una de las estrellas más visibles de la música estadounidense. Su impacto en la industria se refleja en hitos como su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y su álbum 'Debí tirar más fotos', que se convirtió en el primer disco en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.

The New York Times lo califica como la estrella estadounidense más visible del momento y selecciona cinco de sus canciones imprescindibles: 'Soy peor', 'MIA', 'Yo perreo sola', 'Callaita' y 'Nuevayol'. Por otro lado, Romeo Santos es reconocido por su visión innovadora de la bachata, un género que ha fusionado con el pop y otros estilos, contribuyendo al ascenso global de la música latina.

El medio recuerda el impacto de su canción 'Obsesión', considerada un himno del pop latino, así como su éxito tanto con Aventura como en su carrera en solitario. Además, destaca sus colaboraciones con artistas internacionales como Usher y Drake, a quienes acercó a la bachata. Las cinco canciones seleccionadas del intérprete son: 'Obsesión', 'Un beso', 'Ella y yo', 'Propuesta indecente' y 'Odio'.

Ambos artistas representan la evolución y la diversidad de la música latina en el panorama global, consolidando su lugar como referentes culturales y musicales





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