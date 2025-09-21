The Mind Guardian: IA para la detección temprana del deterioro cognitivo

Un proyecto basado en inteligencia artificial que busca la detección temprana de signos de deterioro cognitivo, facilitando la intervención oportuna y mejorando la calidad de vida. La app, desarrollada en colaboración con la Universidade de Vigo (atlanTTic), se enfoca en el cribado a gran escala y complementa el diagnóstico clínico profesional, con el objetivo de agilizar la consulta médica y el acceso a tratamientos.

El proyecto 'The Mind Guardian', desarrollado en colaboración con el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo (atlanTTic), es una innovadora iniciativa basada en inteligencia artificial que busca revolucionar la prevención e intervención temprana del deterioro cognitivo .

La aplicación se enfoca en la identificación precoz de signos que podrían indicar un declive en las capacidades cognitivas, un aspecto crucial para abordar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer en sus primeras etapas. El diagnóstico temprano permite una intervención oportuna que puede mejorar significativamente la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno, facilitando la implementación de estrategias de cuidado y apoyo. Este proyecto surge como una herramienta complementaria al diagnóstico clínico realizado por profesionales médicos, con el objetivo de agilizar el proceso de detección y facilitar una consulta más rápida.\El enfoque de 'The Mind Guardian' radica en su capacidad para funcionar como una alerta inicial, detectando posibles señales de deterioro cognitivo antes de que la condición progrese a etapas más avanzadas. La detección temprana, aunque no sustituye el diagnóstico médico profesional, puede facilitar la derivación del paciente a especialistas y acelerar el acceso a intervenciones terapéuticas. Estas intervenciones, que pueden incluir cambios en el estilo de vida como una mejora en la alimentación, la práctica regular de actividad física, la reducción de la exposición a agentes contaminantes y la optimización de hábitos sociales y laborales, pueden tener un impacto significativo en la ralentización del avance de la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida. El proyecto se presenta como una valiosa herramienta para el cribado a gran escala de signos de deterioro cognitivo, abordando una necesidad crítica en un contexto donde el diagnóstico preciso de demencia es frecuentemente tardío, afectando entre el 30 y el 50% de las personas que la padecen. La aplicación estará disponible para dispositivos Android en España, representando un paso adelante en la accesibilidad y el alcance de las soluciones de salud basadas en la inteligencia artificial.\En un contexto más amplio, es importante recordar la importancia del Día Mundial del Alzheimer, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por Alzheimer’s Disease International (ADI) en 1994. Esta conmemoración anual sirve para sensibilizar sobre el impacto de la enfermedad, no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias y cuidadores. Además, el día se enfoca en promover la investigación científica, el acceso a una atención integral y de calidad, y en derribar estigmas asociados a la enfermedad. La incidencia del Alzheimer, que antes afectaba a una de cada 10 personas mayores de 65 años y a un 33% de los mayores de 85, resalta la urgencia de desarrollar herramientas como 'The Mind Guardian' y de impulsar políticas de salud que prioricen la detección temprana y el acceso a tratamientos efectivos. Con la disponibilidad de la app en tiendas como Play Store y Galaxy Store, se facilita el acceso a una herramienta potencialmente transformadora para la detección temprana y el cuidado de las personas con riesgo de deterioro cognitivo. Además, este proyecto ha sido apoyado por la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)





