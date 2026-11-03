The Legend of Zelda Ocarina of Time Regresa a Nintendo Switch 2 en Noviembre

La obra maestra de Nintendo se actualiza para la nueva consola. Detalles sobre el remake, la historia y el impacto en la industria del videojuego.

La obra más influyente en la historia de los videojuegos, 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', está programada para regresar el 5 de noviembre en una nueva versión reconstruida para la consola Nintendo Switch 2. Este lanzamiento marca un momento significativo para la franquicia, ya que el título suele considerarse la respuesta definitiva a cualquier visitante extraterrestre que solicitara un único ejemplo para entender el concepto humano del entretenimiento interactivo sin necesidad de manuales o prólogos explicativos.

Producción colectiva y leyenda artúrica

El desarrollo original contó con una plantilla superior a doscientas personas y fue dirigido por cinco miembros del equipo, incluyendo a Eiji Aonuma y Yoshiaki Koizumi. La producción estuvo bajo la supervisión directa de Shigeru Miyamoto, mientras que Kensuke Tanabe escribió el guion. Esta estructura colaborativa transformó el proyecto en una obra de taller renacentista, donde el equipo discutía, probaba y descartaba elementos continuamente.

Also read Por qué crea inseguridad jurídica la nueva normativa de envases

La narrativa se apoya fuertemente en la mitología artúrica. La Espada Maestra funciona como el equivalente a Excalibur, y su extracción de un pedestal sella una comparación directa con Durandal y la Andúril de J.R.R. Tolkien. El juego fusiona la espada de la piedra, que otorga legitimidad, con Excalibur, entregando tanto el derecho de reinar como el poder sobrenatural para ejercerlo.

Tras dormir siete años, el protagonista despierta en un reino en ruinas donde los muertos caminan por la plaza del mercado y el castillo pertenece a un usurpador. Ganondorf ocupa el lugar de los tiranos legendarios, y su dominio se manifiesta visiblemente en el paisaje antes de aparecer en el discurso. El héroe debe viajar a tres reinos, superar las pruebas de sus guardianes y recolectar piedras preciosas para abrir el santuario, replicando el patrón de los caballeros del Grial.

Advertisement

Diseño técnico y fuentes de inspiración

El juego fue concebido originalmente para el accesorio 64DD de discos, que Nintendo canceló, por lo que tuvo que adaptarse a un cartucho. La grabación de quinientas animaciones con actores reales obligó a duplicar la memoria del sistema, pasando de 16 a 32 megabytes. Aunque el espacio era limitado, cada habitación, melodía y personaje tuvo que ganarse su lugar, lo que definió su estilo visual.

El sistema de combate en tres dimensiones surgió de una visita al parque temático Toei Kyoto Studio Park. Durante una discusión con Satoru Iwata, Aonuma buscaba estilo chanbara. Yoshiaki Koizumi observó que la coreografía organizaba la lucha para que solo un oponente atacara al héroe a la vez, inspirando la mecánica de señalar a un enemigo para bloquear a los demás.

La sensación de descubrimiento también tiene raíces biográficas. Figuras como el mago Merlín cumplen una función discreta pero esencial. La tradición sitúa al mago viviendo el tiempo al revés, lo que le permite conocer lo futuro. En la historia, esta función guía al héroe con información que nadie en su posición debería poseer.

El legado de la Trifuerza y los sabios

La Trifuerza constituye el objeto sagrado de la saga, formada por tres triángulos dorados que representan el Poder, la Sabiduría y el Valor. Este símbolo concede deseos a quien logra reunir las tres piezas. En este título, las partes se reparten entre los tres personajes principales, convirtiendo el conflicto en una disputa por los fragmentos de un mismo emblema.

Advertisement

Los sabios, dispersos por el espacio y encerrados en templos, componen una mesa redonda que el héroe debe despertar. El sueño de siete años de Link evoca el descanso de Arturo en Ávalon, un periodo de espera antes de reclamar su reino. El universo creado por el diseñador Takashi Tezuka sitúa estas leyendas en un imaginario de batallas de la Europa medieval, fusionando el romance caballeresco con la coreografía de los samuráis.

Con el regreso del remake para Nintendo Switch 2, se espera que esta obra canónica continue definiendo los estándares de la industria. La combinación de su narrativa rica, su innovación técnica inicial y su profundo arraigo mitológico asegura que el título siga siendo un referente fundamental para los nuevos jugadores y los veteranos de la saga.