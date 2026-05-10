The Journalist and the Shadow of Power

A journalist investigates the suspicious death of his friend's advisor in a political thriller that explores the relationship between journalists and power, the ethics of journalism, and the limits of friendship.

Intrigas políticas, avaricia, engaños y corrupción... y un periodista buscando deshacer una telaraña cada vez más densa. Y es que la película del director escocés, al que su amigo, el congresista Stephen Collins (Ben Affleck), pide que investigue la muerte de su asesora Sonia Baker en unas circunstancias extrañas.

Desentrañar la madeja implicará poner a prueba también los límites de su amistad, pero también de su moralidad y, sobre todo, de la ética periodística. ¿Los buenos periodistas pueden tener amigos? son temas explorados en la gran pantalla desde todas las perspectivas posibles. La sombra del poder bebe de todas estas películas y, lejos de evitar cualquier tipo de comparación, la alimenta, con frecuentes alusiones a películas míticas de intriga política. Principalmente, a.

La imagen de ambos se ve en un recorte de periódico en el despacho de Cal. E incluso el edificio donde todo sucedió tiene su protagonismo en una escena del filme. Rodar en Washington fue una 'pesadilla' para los productores, que tuvieron que salvar la burocracia que rodea el universo político de la capital norteamericana para lograr que alrededor de un 25% de los exteriores que se ven en la película sean reales.

Buena muestra de ello es la presencia en el metraje final de 'Ben's Chili Bowl', una cafetería mítica de la capital norteamericana, famosa porque fue allí donde el mítico Bill Cosby conoció a su mujer. Trató de recrearse la redacción del Washington Post, cabecera muy presente en toda la película. E incluso la imprenta de Virginia donde se imprime diariamente el rotativo se muestra al final del filme.

Además, los actores contaron para la creación de sus personajes con la colaboración de uno de los directores del mítico periódico norteamericano, R.B. Breener, responsable también de la elección del vestuario de Russell Crowe, para dar mayor verosimilitud a su personaje. Todos los actores pasaron además semanas en la redacción del periódico para aprender cómo trabajaban los redactores en entornos reales.

El filme no sólo cuenta una historia atractiva, sino que lo hace con un elenco de excepción para el filme. Hasta Sin embargo, paradójicamente, ninguno de los dos actores principales de la película fueron las primeras opciones de los productores. En su lugar, se lo ofrecieron a. Diferencias de criterio en cuanto al guion en el caso del primero y problemas de agenda en el del segundo, les impidieron participar.

Sin embargo, tanto para Crowe como para Affleck fue una gran oportunidad participar en la producción, atraídos principalmente por la profundidad de sus personajes. Ambos comparten pantalla con que interpreta a la inocente Della Frye, compañera de McAffrey en su investigación.

'No podría ser periodista. Es lo que he descubierto tras hacer esta película', dijo McAdams durante la presentación.creador de la saga Bourne y director de Michael Clayton.

'Solo él podía mantener la integridad de la miniserie británica', comentaron los productores. Precisamente, adaptar una serie de seis capítulos a una película de poco más de dos horas sin que se perdiera la esencia de la fuente original fue uno de los grandes retos para Gilroy. También lo fue incluir referencias actualizadas reconocibles para el público norteamericano, por lo que dudó en hacer comentarios vinculados con la Guerra de Irak y las tramas corruptas armamentísticas que la rodearon





rtve / 🏆 54. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Journalism Friendship Power Ethics Politics Washington Corruption Investigation Bureaucracy Realism Authenticity Adaptation References Ethics Politics Corruption Investigation Bureaucracy Realism Authenticity Adaptation References

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump threatens new attacks on U.S. businesses in Middle East, as tensions rise with IranIrán, through its spokesperson, has threatened to attack United States interests in the Middle East, citing their continued actions of applying a blockade against the country. Meanwhile, pressures on the United States to reach a solution have come from allies such as Qatar, Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. China and Russia are also focusing on their own moves, albeit in the shadow of events. Trump's visit to Beijing will be crucial, as he faces rising tension with Iran and attempts to appease a Chinese leadership that may be skeptical of President Trump's approach.

Read more »