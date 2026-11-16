The Jacksons: Concierto Navideño en Maspalomas, Gran Canaria, 6 de Diciembre

La legendaria banda The Jacksons actuará en Gran Canaria el 6 de diciembre. Concierto gratuito en Maspalomas tras el encendido navideño. Entrada libre hasta completar aforo.

La isla de Gran Canaria se prepara para recibir una de las formaciones más emblemáticas de la historia de la música popular. The Jacksons llegarán a Maspalomas el próximo domingo 6 de diciembre para protagonizar una jornada musical inolvidable. Este evento tiene como escenario principal el Auditorio del Parque del Sur y el Campo Número 1.

Cronología del Evento Musical

La agenda comienza con el encendido navideño organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La legendaria formación estará presente en esta ceremonia inaugural. Posteriormente, The Jacksons ofrecerán un concierto gratuito en el Campo Número 1. Ambos actos tendrán un acceso libre hasta completar el aforo disponible.

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Legado Musical de The Jacksons

Esta agrupación revolucionó la industria musical y definió el sonido de varias décadas. Su presencia en la isla permite recordar éxitos globales que trascendieron generaciones. Canciones como I Want You Back, ABC y I'll Be There siguen conquistando al público mundial.

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Organización y Promoción

La llegada de esta banda icónica es posible gracias a DN7 Music, promotora de David Navarro. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también colabora en esta iniciativa. Se trata de una nueva apuesta por situar a Gran Canaria en el circuito de grandes espectáculos musicales internacionales.

Impacto Cultural en la Isla

El legado de The Jacksons sigue vivo en los escenarios internacionales actuales. Sus grandes éxitos conectan con públicos de todas las edades. Michael Jackson figura como una de sus voces más reconocibles en la historia. El evento refuerza el estatus turístico de la isla durante la temporada festiva.