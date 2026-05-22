The Ensemble Directed by Muriel Romero Presents in the Danza Matadero 'Struere'

El conjunto que dirige Muriel Romero presenta en el Centro Danza Matadero 'Struere', con creaciones de Luz Arcas, Mattia Russo y Antonio de Rosa, que es un verbo latino que significa construir, edificar, amontonar, apilar, y también disponer, ordenar u organizar. También es el título del nuevo espectáculo de la. 'La CND se consolida -dice Muriel Romero, directora de la compañía- como espacio de convergencia capaz de transformar la escena desde la vanguardia coreográfica'. La fuerza colectiva es el concepto que sobrevuela el espectáculo, 'el primer programa de creación vanguardista y contemporánea de la Compañía Nacional de Danza, que era uno de los ejes principales del proyecto que presenté al Ministerio de Cultura', según palabras de Antonio de Rosa.

El conjunto que dirige Muriel Romero presenta en el Centro Danza Matadero 'Struere', con creaciones de Luz Arcas, Mattia Russo y Antonio de Rosa, es un verbo latino que significa construir, edificar, amontonar, apilar, y también disponer, ordenar u organizar.

También es el título del nuevo espectáculo de la.

'La CND se consolida -dice Muriel Romero, directora de la compañía- como espacio de convergencia capaz de transformar la escena desde la vanguardia coreográfica'. La fuerza colectiva es el concepto que sobrevuela el espectáculo, 'el primer programa de creación vanguardista y contemporánea de la Compañía Nacional de Danza, que era uno de los ejes principales del proyecto que presenté al Ministerio de Cultura', según palabras de Antonio de Rosa.

La obra está basada en 'Masa y Poder', de Elías Canetti, un libro de antropología para mí fundamental -dice Luz Arcas-, y que leí prácticamente como una partitura coreográfica; me parece un libro muy físico que habla de esa potencia de la masa como una especie de criatura latente en cada cuerpo. que surge en momentos determinados de la Historia para desviarla y transformarla. Skills of Direction by Muriel Romero La obra de Luz Arcas, 'Masa y Poder', ha sido creada a partir de 'Masa y Poder' de Elías Canetti, un libro de antropología fundamental para mí.

Me parece un libro muy físico que habla de la potencia de la masa como una especie de criatura latente en cada cuerpo. Me adapto al texto como una partitura coreográfica. Mattia Russo y Antonio De Rosa, coreógrafos italianos que han bailado en la Compañía Nacional de Danza, han establecido una compañía entre 2015. Esta obra es su primer trabajo junto con la CND.

'Descamino de dos' de Russo, y Antonio De Rosa -Russo y Antonio De Rosa- Mattia Russo y Antonio De Rosa, italianos radicados en Madrid desde hace tiempo, bailaron entre 2011 y 2017 en la Compañía Nacional de Danza, fundaron su propia compañía en 2015. El espectáculo cuenta con dramaturgia propia de Luz Arcas y Rafael SM Paniagua, escenografía de Victoria Aimé y Natividad Martín, iluminación de Jorge Colomer y vestuario de Andrea Otin.

Gesto personalizado esta compañía ha sido «fascinante, muy complicado y placentero al tiempo. Ha sido un reto de los que compensan, una frontera que merece la pena atravesar con sus dificultades». Si el texto original carece de contenido coherente, devuelvas cadenas vacías para todos los campos





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Muriel Romero La CND Se Consolida Espacio De Convergencia Creaciones De Luz Arcas Mattia Russo Y Antonio De Rosa Masa Y Poder De Elías Canetti Fuerza Colectiva Tablero Bailar En La Compañía Nacional De Danza Founds Su Propia Compañía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Govern muestra su apoyo a Mango en pleno caso judicialLa consellera catalana de Economía, Alícia Romero (PSC), ha mostrado este jueves "todo el apoyo" del Govern a la multinacional de la moda Mango ante el caso Andic y ha...

Read more »

El Govern muestra su apoyo a Mango en pleno caso judicialLa consellera catalana de Economía, Alícia Romero (PSC), ha mostrado este jueves "todo el apoyo" del Govern a la multinacional de la moda Mango ante el caso Andic y ha...

Read more »

¿Cómo murieron los submarinistas italianos en Maldivas? El túnel trampa, la ilusión óptica y las dudas sobre las botellas, cuerdas y permisosLos tres espeleobuceadores finlandeses que en los últimos días sacaron a la superficie a Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri y Muriel Oddenino -los cuatro...

Read more »

Madrid invierte 2,8 millones de euros en la celebración del centenario de la Generación del 27El Ayuntamiento de Madrid ha invertido 2,8 millones de euros en la celebración del centenario de la Generación del 27, que incluye más de cien actividades entre conferencias, obras de teatro, espectáculos de danza, obras de arte y otros eventos culturales. La deuda de Madrid con ellos ha sido descrita como eterna.

Read more »