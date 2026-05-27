The Dying Mar Muerto: A Unique Ecosystem Under Threat

The Mar Muerto, located in the convergence of Israeli, Jordanian, and Palestinian territories, is a unique body of water known for its extreme salinity and low elevation. However, it is dying due to human activities and climate change. Jake Ben Zaken, a captain who organizes boat tours in the Mar Muerto, is a witness to the rapid changes occurring. He explains that the Mar Muerto is receding at a rate of 1.2 meters per year and its surface has decreased by approximately a third in the last five decades. The receding water is creating a new landscape of sinkholes and salt-covered shores, a stark reminder of the fragility of this unique ecosystem.

Mar Muerto CNN — La lancha motora surcaba las aguas color aguamarina del mar Muerto y pasaba cerca de deslumbrantes formaciones blancas compuestas de cristales de sal.

Jake Ben Zaken, el capitán, señaló una zona de agua más oscura cercana, indicando un sumidero bajo el lecho marino.

"Ambos son indicios de un desastre ecológico en desarrollo", afirmó. El mar Muerto se ubica en la confluencia de territorios israelíes, jordanos y palestinos, y es un lugar de contrastes extremos. Es el punto más bajo del planeta, a unos 427 metros bajo el nivel del mar.

También es una de las masas de agua más saladas del mundo, casi diez veces más salada que el océano, lo que hace que su agua sea tan densa que las personas pueden flotar sin esfuerzo en su superficie. Pero este singular cuerpo de agua está muriendo. Cada año retrocede alrededor de 1,2 metros debido a los graves efectos de las actividades humanas y el cambio climático.

En las últimas cinco décadas, su superficie se ha reducido aproximadamente en un tercio. A medida que el agua retrocede, está creando un nuevo paisaje de sumideros y costas cubiertas de sal, de una belleza impactante y, a la vez, un recordatorio inquietante de que el futuro del mar Muerto pende de un hilo. Jake Ben Zaken organiza excursiones en barco por el mar Muerto y es testigo privilegiado de los rápidos cambios que se producen.

Ben Zaken, que dirige la empresa Salty Landscapes desde Mitzpe Shalem, un asentamiento en la Ribera Occidental, lleva más de 12 años haciendo paseos en el mar Muerto. Esto le ha permitido ser testigo de primera mano de los alarmantes cambios. Sus excursiones en barco solían partir de Mineral Beach, justo al sur de Mitzpe Shalem, pero se vio obligado a trasladarse cuando los socavones la obligaron a cerrar, en 2015.

Su ubicación actual es segura por ahora, pero el paisaje está cambiando rápidamente.

"Cada año ganamos unos siete metros y medio de costa", dijo Ben Zaken. Existen varios planes para salvar el mar Muerto, pero los años pasan y poco avanza, ya que los costos, las tensiones regionales y la falta de urgencia política obstaculizan la acción, según explicaron expertos a CNN. Advirtieron que si no se toman medidas, el mundo corre el riesgo de perder un ecosistema único.

"Es un tesoro", dijo Peleg Gottdiener de EcoPeace Middle East, una organización de ambientalistas israelíes, jordanos y palestinos. "No hay nada como el mar Muerto"





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