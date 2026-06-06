The Cure deslumbra con un concierto histórico en el Primavera Sound y una artista invitada se roba la noche

Resumen del concierto de The Cure en el festival Primavera Sound, donde la banda interpretó 29 canciones ante 70.000 personas, y la actuación de la artista invitada que destacó por su energía y puesta en escena.

La noche del viernes presentó un concierto épico de The Cure con más de dos horas y media de duración, donde la banda británica interpretó 29 canciones que repasaron casi 50 años de trayectoria.

Setenta mil personas, de todas las edades, corearon cada tema en un espectáculo que empezó con la íntima 'Alone' y cerró con el himno universal que define a los chicos tristes del mundo. Hubo un amplio repertorio que incluyó éxitos como 'Lovesong', 'Just like heaven', 'The forest', 'Boys don't cry' y 'Close to me', además de joyas menos conocidas como la cara B '2late'.

La banda mostró su versatilidad transitando entre el post punk, el new wave, el rockabilly y el synth pop, manteniendo una energía vibrante aunque el líder, Robert Smith, se mostró frío con el público, limitándose a tocar sin apenas discursos, salvo un breve y gracioso intento en español. El concierto, a pesar de algunos altibajos naturales en un catálogo tan extenso, se consolidó como una celebración intergeneracional de la música de The Cure, que ha trascendido para convertirse en banda sonora de millones de vidas.

El punto álgido llegó con la interpretación de 'Lovesong' seguida de '2late', demostrando la profundidad de su legado. El cierre con 'Boys don't cry' generó emoción auténtica en Smith, quien se abrazó a sí mismo conmovido por la respuesta del público. El festival también contó con la participación de una artista invitada que se convirtió en la gran revelación de la noche.

Con una puesta en escena que evocaba una bola de discoteca, radicalizó su sonido electrónico con guiños a Daft Punk y Basement Jaxx, y con temas como 'Boys a liar pt 2' logró conquistar incluso a los asistentes que solo esperaban a The Cure. Su energía, sensualidad y entrega total -llegó a tirarse sobre el público- ganaron simpatías, aunque su catálogo limitado quedó algo eclipsado por la magnitud de la banda principal.

La lluvia del jueves fue tema de comentario, y ella pidió disculpas y recompensó a los asistentes con una actuación vibrante, a pesar de la condensación en el escenario secundario que dificultó la visibilidad. En resumen, la jornada combinó la potencia de un clásico vivo con la frescura de una nueva propuesta, demostrando que los festivales, con sus caos y cercanías, a veces ofrecen experiencias únicas donde la música genuina triunfa sobre las incomodidades logísticas





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