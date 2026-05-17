The convivience of press, books and life in Madrid's Quiosco de Miguel

Madrid's Quiosco de Miguel is a small newsstand that sells newspapers, books and holds author events, refusing to shut down and instead thriving with the flexibility and excitement of a local neighborhood bookstore and newsstand, its very existence embodying the intersection between media, literature and community. It's a lively weekly meeting place in a bustling neighborhood where people reflect the dynamic nature of the world's voices.

La prensa y los libros: ese inmenso lugar de convivencia Karina Sainz Borgo Calle José Ortega y Gasset, número 45. Son las doce y media de un sábado de primavera y, el joven quiosquero, no da abasto.

Los vecinos bajan a comprar el pan y el periódico. Y con ellos, los nietos, los hijos, los sobrinos, los amigos, los que van de paso, los que han venido desde otras partes de la ciudad.

'Tenes revistas de Física cuántica? '. 'Me guardaste los periódicos de toda la semana? '.

El quiosquero asiente y una pesada bolsa, repleta de papel de prensa. También hay libros. Y autores que acuden a firmarlos. Hoy somos dos.

Todo ocurre a pie de calle, donde ocurren los asuntos importantes. Entre las calles Conde de Peñalver y Príncipe de Vergara, en Madrid, se encuentra el Quiosco de Miguel, un local de expendio de prensa, revistas y libros que se resiste al naufragio del cierre o al galimatías del souvenir. Vecino, lector e historiador.

No sé si en ese orden, pero sí con inmensa convicción,regenta desde hace once años uno de los puntos de encuentro más vistosos y ágiles de todo Madrid. Este quiosco no es el único en su tipo, pero sí de los primeros en hacer emerger como una transfusión de entusiasmo, inteligencia y trabajo.

El Quiosco de Miguel hace lo que otros no consiguen: propiciar el encuentro ente quienes, viviendo en el mismo barrio, compran y se informan a través de cabeceras distintas. Entre la prensa, la prisa y la prosa, aún es posible pensar que los periódicos y las novelas sostienen el pulso de la vida. Así lo demuestran quiscos como el de Miguel





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