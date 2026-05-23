Valle Salado de Añana, one of the oldest salt lagoons on Earth, was used for millennia to process salt until modern refrigeration made it obsolete. The salt evaporation process catalyzed the rise of empires, wars, economies, and architecture in ancient times. Today, understanding how salt has shaped civilizations through the ages provides a glimpse of how a seemingly ordinary commodity can transform societies at profound levels.

Hoy la sal parece un producto cotidiano, barato y prácticamente invisible dentro de cualquier cocina, sin embargo, durante siglos servía para conservar alimentos y resultaba indispensable tanto para la alimentación humana y animal como para numerosos procesos productivos.

Por eso, alrededor de la sal crecen guerras, fortunas, ciudades enteras y enormes redes comerciales. El Valle Salado de Añana, una explotación salinera que lleva activa miles de años y que está considerada una de las más antiguas del planeta, comenzó hace aproximadamente 7.500 años cuando las comunidades prehistóricas empezaron a aprovechar los manantiales naturales de agua salada de la zona.

Según las investigaciones, en curso, los inicios de la producción de sal en el Valle Salado de Añana se remontan a hace unos 7.500 años. Durante la Prehistoria, en la que podemos ver en la actualidad, esto se debió a que el sistema productivo era distinto, basado en la exposición de la salmuera a los agentes atmosféricos (sol y viento) en lugar de la evaporación forzada mediante la combustión de materiales ígneos.

El grande cambio llegó alrededor del siglo I antes de Cristo, cuando esta parte del norte peninsular quedó integrada dentro del Imperio Romano, el Valle Salado modificó completamente su sistema de producción y pasó de la evaporación forzada a la evaporación natural, mucho más eficiente a gran escala. La singularidad del enclave reside en cómo generaciones de salineros fueron adaptando las estructuras a lo largo del tiempo sin perder nunca su función original.

Además, gran parte de las estructuras del Valle Salado fueron levantadas por los propios trabajadores de las salinas utilizando únicamente materiales del entorno, sometidos durante siglos a continuas tareas de mantenimiento y reparación.





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