Thales y Renault se alían para fabricar el dron suicida Toutatis para el Ejército francés

Thales y Renault anuncian una alianza estratégica para desarrollar y producir conjuntamente el dron suicida Toutatis, con capacidad de fabricar hasta 12.000 unidades al año en Francia. El dron, resistente a interferencias y con carga intercambiable, podrá ser controlado por un solo soldado y desplegado desde diversas plataformas.

Dos gigantes industriales franceses, Thales y Renault , han anunciado una alianza estratégica para el desarrollo y producción conjunta del dron suicida Toutatis , destinado al Ejército francés.

Este acuerdo, presentado en la feria de defensa francesa, no solo contempla el desarrollo de un prototipo, sino que también incluye un pacto para fabricar hasta 12.000 unidades al año en territorio galo. La iniciativa busca garantizar un suministro seguro y resiliente de munición teleoperada, también conocida como dron suicida, en línea con las nuevas necesidades operativas y estratégicas de las fuerzas armadas.

La fabricación está prevista para comenzar el próximo año, con una capacidad inicial de hasta 1.000 unidades al mes desde el primer año. El Toutatis es un dron de combate de última generación que puede ser controlado por un solo soldado de a pie y desplegado desde múltiples plataformas, como vehículos de combate, aeronaves y buques. Esta tecnología destaca por su resistencia a la interferencia electromagnética, lo que le permite operar en entornos hostiles con comunicaciones degradadas.

Además, cuenta con una carga militar intercambiable, adaptable a diferentes tipos de misión, lo que le confiere una gran versatilidad. Según las empresas, el dron es capaz de neutralizar objetivos como vehículos blindados y puede operar de forma coordinada dentro de un enjambre de drones, maximizando su eficacia en el campo de batalla.

La colaboración entre Thales y Renault no solo representa un avance tecnológico significativo para la defensa francesa, sino que también impulsa la capacidad industrial del país en el sector. Al fabricar los drones localmente, se reduce la dependencia de proveedores extranjeros y se fortalecen las capacidades de producción nacional. Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de modernización militar, donde los drones suicidas juegan un papel cada vez más importante en los conflictos modernos.

Con la producción a gran escala, Francia busca posicionarse como un líder en la fabricación de este tipo de armamento, asegurando al mismo tiempo la autonomía estratégica en un contexto geopolítico cambiante. El desarrollo del Toutatis también abre nuevas oportunidades para la exportación, ya que varios países aliados han mostrado interés en adquirir esta tecnología.

Sin embargo, el enfoque principal de Thales y Renault es satisfacer las necesidades del Ejército francés, garantizando que las fuerzas armadas cuenten con las herramientas más avanzadas para proteger la soberanía nacional. La alianza entre una empresa de defensa y un fabricante de automóviles demuestra cómo la colaboración intersectorial puede generar innovaciones disruptivas.

Con el inicio de la producción en 2024, se espera que el Toutatis se convierta en un elemento clave en el arsenal francés, marcando un hito en la evolución de los sistemas no tripulados de combate





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