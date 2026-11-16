Texas reclama soberanía de nueve islas del Río Bravo en disputa con México

Texas afirma propiedad de nueve islas en el Río Bravo para combatir crimen; México rechaza la medida por violar tratados internacionales de límites de 1970.

Los gobiernos del estado de Texas y de México mantienen una disputa activa por la soberanía de nueve islas situadas a lo largo del Río Grande, conocido en territorio mexicano como Río Bravo. Esta controversia territorial adquirió nueva urgencia a finales de octubre, pocos días antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos que renovaron la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y diversos cargos locales en Texas.

Afirma Texas soberanía sobre nueve islas fluviales

La Oficina General de Tierras de Texas, bajo la supervisión de la comisionada Dawn Buckingham, declaró el 26 de octubre que reclamó oficialmente la soberanía de estos nueve puntos geográficos. La institución afirmó haber identificado que dichas islas se encuentran en el lado estadounidense de la frontera, lo que las convierte en propiedad del estado tejano. Buckingham declaró que su responsabilidad como comisionada exige proteger cada acre de tierra estatal encomendada a su oficina.

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La funcionaria justificó la acción señalando que la incertidumbre previa sobre la propiedad de estas islas había limitado la capacidad de las autoridades para monitorearlas y protegerlas adecuadamente. La Oficina General de Tierras indicó que coordinará operaciones con otras autoridades locales y federales para asegurar estos terrenos. El objetivo declarado es enfrentar actividades ilegales de narcotraficantes, traficantes de personas y contrabandistas en la zona.

Detalles técnicos y extensión territorial disputada

Según los datos proporcionados por la Oficina, las nueve islas en disputa suman una superficie total de 66 acres, equivalentes a aproximadamente 26,7 hectáreas. Estos territorios están distribuidos a lo largo del río que separa a Texas del estado mexicano de Tamaulipas. La geografía de la zona incluye formaciones de diversos tamaños y nombres específicos, lo que requiere un mapeo detallado para su gestión.

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En dirección de norte a sur, la lista comienza con la isla Nixon, que posee 8,78 hectáreas. Le siguen La Bota con 1,17 hectáreas, Tex Mex con 0,61 hectáreas, McKendricks con 7,45 hectáreas y Lost Boot con apenas 0,20 hectáreas. Continúa la lista con la isla Clark, de 1,46 hectáreas, y Zachary, de 5,06 hectáreas. Finalmente, ubicadas muy cerca una de la otra, se encuentran las islas Miller y Miller 2, con extensiones de 0,20 hectáreas y 1,82 hectáreas respectivamente.

México rechama la unilateralidad tejana como ilegal

El Gobierno de México rechazó públicamente la afirmación de Texas sobre la propiedad de las islas días después de los anuncios iniciales. La Cancillería mexicana publicó un comunicado el 30 de octubre aclarando que la frontera entre ambos países no puede modificarse por decisión unilateral de un gobierno estatal. Las autoridades mexicanas enfatizaron que los límites internacionales se definen estrictamente por criterios establecidos en tratados bilaterales vigentes.

La Cancillería recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que el límite internacional en el río corre por el centro de su cauce. Esta normativa otorga a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), una instancia con representación de ambos gobiernos, la responsabilidad exclusiva de determinar el lado exacto de cada isla. México reiteró que ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, desvíen u obstruyan el flujo normal del río.

Impacto en seguridad fronteriza y respuesta diplomática

En una entrevista con la emisora One America News Network, la comisionada Dawn Buckingham argumentó que tomar el control de estos puntos permitiría eliminar refugios potenciales para los carteles del narcotráfico. Buckingham afirmó que dar acceso a las fuerzas de la ley a estas islas aseguraría la ausencia de actividad ilegal. La Oficina General de Tierras expresó que notificó a sus fuerzas del orden para patrullar, inspeccionar y liberar estos bienes de cualquier organización criminal.

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México ha declarado su compromiso con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos en los tratados existentes. La Cancillería mexican reiteró que dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona fronteriza. Este conflicto resalta la tensión entre las iniciativas de seguridad estatal en Texas y las obligaciones internacionales de soberanía compartida, un tema que cobra relevancia en el contexto político actual de la región.