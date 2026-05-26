Teta y Teta critica a la Carrera de la Mujer por la escasa donación social

La asociación Teta y Teta ha denunciado que la donación realizada tras la Carrera de la Mujer es escasa frente a los millones de euros facturados por la empresa organizadora, Sport Life Ibérica. La compañía ha destinado solo 264.967 euros a causas sociales en 2025, un percentaje que supera al 20% de los ingresos obtenidos por el evento.

La asociacion Teta y Teta criticó que la donación realizada tras la carrera fuera escasa frente a los millones de euros facturados por la empresa organizadora.

La compañia ha detallado que en 2025 destinó 264.967 euros a causas sociales, lo que supone alrededor del 20% de los ingresos obtenidos por el evento. El lazo rosa, que hoy es un símbolo del cáncer de mama, fue creado hace más de tres décadas por una mujer estadounidense llamada Haley, cuyo objetivo era recalcar la escasa inversión que se destinaba a la prevención de la enfermedad





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